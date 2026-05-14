VA Syd uppmanar till vattenanvändningsminskning i Skåne

Med låga vattennivåer i Skåne uppmanar VA Syd till en minskning av vattenanvändningen, även för de som har pool. Förbudet mot att fylla pooler och badtunnor skulle även innebära ett förbud mot vattenspridare och högtryckstvätt.

Vi är i ett allvarligt läge med låga vattennivåer i Skåne. Därför uppmanar vi på VA Syd alla att minska sin vattenanvändning , även de som har pool.

I dagsläget har vi inte infört något förbud, men vi gör hela tiden nya bedömningar och agerar på dessa. Ett bevattningsförbud skulle även innebära ett förbud mot att fylla pooler och badtunnor. Det finns ingen åtgärd som ensam kan lösa vattenbristen, utan vi behöver arbeta med många olika åtgärder för att tillsammans lösa situationen.

Det viktiga är att var och en ser över sin vattenanvändning och minskar där man kan – oavsett om det är att duscha kortare, vara stolt över sin gula gräsmatta, låta bli att fylla poolen eller strunta i högtryckstvätten. När vi tittar på siffrorna på hur mycket vatten som förbrukas ser vi att flerfamiljshus står för 58 procent av den debiterade dricksvattenförbrukningen i VA Syds medlemskommuner, medan villorna står för 16 procent.

Boende i flerfamiljshus använder dessutom i genomsnitt mer vatten per person och dygn än boende i villa. Därför är det viktigt för oss att rikta oss brett för att få till en beteendeförändring hos alla





sydsvenskan / 🏆 6. in SE We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Vattenanvändning Vattenbrist Vattennivåer Pool Vattenspridare Högtryckstvätt

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Första tunnelelementet på plats i Fehmarn bält – kortare restider från Skåne närmar sigDet första av totalt 89 jättelika tunnelelement har sänkts ner på havsbotten mellan Danmark och Tyskland. När Fehmarn bält-tunneln står klar väntas restiden med tåg mellan Köpenhamn och Hamburg halveras – något som också gynnar resenärer från Skåne.

Read more »

Kinas ambassadör i USA önskar avbrutet krig med Iran inför toppmötet med KinaKinas ambassadör i USA uppger i en intervju med Newsweek att man vill se ett omedelbart slut på kriget med Iran inför Trumps toppmöte med kinesiske presidenten Xi Jinping. Xie Feng ifrågasätter godtycklig våldsanvändning i internationella relationer och tror att Kina kan bidra till en hållbar utveckling av världen genom en fungerande konkurrens med USA.

Read more »

Med ökad oro stiger intresset för Hemvärnet, nytt besök med simulatorstridFredrik Weiland, en professor i energiteknik, genomför sin första hemvärnsovergrip med simulatorstrid. Johan Nilsson, kompanichef i Norrbottens hemvärnsbataljon, uppmuntrar även andra att engagera sig för att göra det till något större.

Read more »

Åtta personer döms för insiderbrott i samband med affärer med aktier i mjukvaruföretaget Pagero GroupStockholms tingsrätt dömer fem personer till grovt insiderbrott och tre till insiderbrott av normalgraden i en insiderhandel som rör aktier i Pagero Group.

Read more »