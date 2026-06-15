Vaccinprogram för att skydda äldre mot pneumokocker

Regeringen och Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) har enats om ett statligt finansierat vaccinprogram för att skydda fler äldre mot allvarlig sjukdom. Från och med i höst kommer alla personer över 65 år i Sverige att erbjudas kostnadsfritt vaccin mot pneumokocker.

Från och med i höst kommer alla personer över 65 år i Sverige att erbjudas kostnadsfritt vaccin mot pneumokocker. Regeringen och Sveriges Kommuner och Regioner ( SKR ) har enats om ett statligt finansierat vaccinprogram för att skydda fler äldre mot allvarlig sjukdom .

Sedan 2022 erbjuds 75-åringar gratis vaccin, men nu sänker Folkhälsomyndigheten åldersgränsen till 65 år. Den nya överenskommelsen säkerställer att även de som redan hunnit fylla 65 år omfattas av skyddet.

"Det här är en viktig satsning för att rädda liv och förebygga allvarlig sjukdom", säger socialminister Jakob Forssmed (KD) i ett pressmeddelande





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