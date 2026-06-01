Under valkampanjens allahoror närrar en trend av överdrivna eller till och med fiktiva resultat. Utifrån en missuppfattad bild av statsminister Ulf Kristersson vid Stockholm Marathon och skandalomsusade uttalanden om hansmaratondelta, jämförs detta med myten om Kim Jong-ils golf och moderna politikers behov av konstant imagebyggnad. Dessutom belyses de kontroversiella planerna kring statsministerns Gods Harpsund, som liknas vid Mar-a-Lago.

I valår 2024 kräver stora resultat av politiker, vilket påminner om en trend där allt blir lite bättre än det egentligen är. Under helgen inför Stockholm Marathon la Moderata ungdomsförbundet, MUF , ut en bild av statsminister Ulf Kristersson som gav sken av att han genomfört loppet på en starkt respektabel tid på 3 timmar och 9 minuter.

Detta visade sig vara lika påhittat som den berömda myten om Nordkoreas ledare Kim Jong-il som en gång enligt nordkoreansk nyhetsbyrå skulle ha gått sin första golfrunda på 38 slag under par, en utsago som inkluderade fem hole-in-one men som senare visade sig vara ett räknefel. MUF:s pressekreterare Hugo Rofors förklarade att tiden hade beräknats utgående från Kristerssons personbästa på milen, en metod som skulle kunna få världens snabbaste man Usain Bolt att springa maraton på knappt en timme.

Samma dag avslöjade Expressen nya planer kring statsministerns ägarandet av Harpsund, ömsesidigt kallat Sveriges Mar-a-Lago, där det finns utrymme för flygelfester, biodling och egenhändigt designad äppelcidatetikett. Både reuter av löpningsprestationer och herrgårdsprojekt speglar en tidsanda där stortävlingar kräver storresultat, oavsett om det gäller sport, politisk image eller sociala medieframställningar, i likhet med hur amerikanska politiker skryter med bänkpressresultat och presidenter projicerar triumfbågar och arenaer från Vita huset





dagensnyheter / 🏆 7. in SE We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Ulf Kristersson Stockholm Marathon Harpsund MUF Kim Jong-Il Valår Image Pålåpid Triumfbåge

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Tone Schunnesson: ”Alex Schulman kan göra precis vad han vill”DN:s Viktor Andersson har träffat författaren till ”Ultravåld” för att prata om släkt, kärlek, pengar – och fascinationen för våld.

Read more »

Muf hittade på Kristerssons maratontid: ”Högt tempo”3:09 på maraton – en drömtid för många. En Muf-bild på sociala medier ger intrycket att statsminister Ulf Kristersson sprungit så snabbt – men tiden är en bluff

Read more »

Baudin rasar mot Kristerssons hönsbygge: ”Är pinsamt, ett hån”Statsminister Ulf Kristersson lovar att betala tillbaka kostnaden för hönsgården på Harpsund. Men oppositionen är starkt kritisk till att notan alls hamnade hos skattebetalarna.

Read more »

Ulf Kristerssons vision om Sveriges ekonomiska framgång och utmaningar inför valetArtikeln diskuterar Ulf Kristerssons uttalande om att Sverige ska bli rikast i Europa på tio år, samt den politiska läget inför det kommande valet. Trots en positiv ekonomisk politik från regeringen har de rödgröna oppositionen behållit en liten ledning i opinionsmätningar. Artikeln belyser behovet av en "game changer" för att Tidöpartierna ska kunna ta tillbaka makten, och pekar på faktorer som konjunkturläget och internationella händelser som påverkar väljarnas beslut.

Read more »