Väderapparnas vidskepelse: en midsommarreflektion

I en personlig krönika reflekterar skribenten över svenskens besatthet av väderappar, särskilt inför midsommar, och hur den moderna tekniken blivit en form av vidskepelse som ger en illusion av kontroll men i själva verket ökar vår ängslan.

Det är något märkligt med svenskens förhållande till vädret, särskilt under midsommar. Vi lever i ett land där vädret kan skifta från sol till regn på ett ögonblick, och ändå envisas vi med att planera våra liv utifrån prognoser som sällan håller.

För mig har väderapparna blivit en modern form av vidskepelse. Jag vaknar på morgonen och sträcker mig efter telefonen för att se vad dagen bjuder på. Siffrorna på skärmen ger mig en illusion av kontroll, en trygghet i en annars oförutsägbar tillvaro. Men samtidigt vet jag att jag lurar mig själv.

Prognoserna är bara bästa gissningar, baserade på komplexa modeller som ändå missar lika ofta som de träffar. Ändå kan jag inte sluta titta. Det är som ett tvång, ett behov av att veta vad som komma skall, även om det bara handlar om några millimeter regn om tre dagar. Midsommar är höjdpunkten för denna väderbesatthet.

Redan veckor innan börjar diskussionerna: blir det sol eller regn? Skall vi sitta inne eller ute? Ångesten är påtaglig, och den driver oss till att kolla appar som Regnradar.se och SMHI med en frenesi som annars bara ses vid börsras. Jag har vänner som bokstavligen planerar hela midsommarhelgen utifrån vad en app säger om nederbördsrisken.

De flyttar bord, byter plats för grillen och ändrar klädsel efter varje uppdatering. Och när det väl regnar, eller inte regnar, är det en seger eller ett nederlag som tillskrivs appens precision. Men sanningen är att vädret gör som det vill, oavsett vad våra appar påstår. Vi är som de gamla romarnas augurer, som läste fågelinälvor för att förutsäga framtiden.

Bara det att våra inälvor är digitala och uppdateras varje timme. Jag har funderat på varför vi är så beroende av att veta. Kanske är det en reaktion mot vår tids osäkerhet. I en värld där allt känns flyktigt och svårfångat, blir vädret en konkret sak att fokusera på.

Det går att mäta, att beräkna, att förutsäga - eller så tror vi det. Genom att kolla vädret får vi en känsla av att vi har koll på tillvaron, att vi kan planera och undvika överraskningar. Men i själva verket gör det oss bara mer ängsliga. Vi blir slavar under appar som styr våra beslut.

Och när klimatförändringarna gör vädret allt mer extremt och oförutsägbart, blir beroendet bara starkare. Vi klistrar oss vid skärmarna i hopp om att finna ett mönster, en ledtråd till framtiden. Men kanske är det dags att släppa taget, att acceptera att livet är oförutsägbart och att vädret är en del av den oförutsägbarheten. Först då kan vi kanske finna den frihet som vi så desperat söker i våra appar





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