Ett snabbt väderomslag drabbar Sverige med snöblandat regn och kalla vindar. Dessutom rapporteras om en återkallelse av Herrljunga äppelcider och en uppgång på USA-börsen.

Vädret slår om från soligt och varmt till typiskt ostadigt april väder med snöblandat regn och nordliga vindar. Redan på torsdagen börjar temperaturen sjunka med vindar från nordost, och på fredag drar ett lågtryck in, initialt över Norrland.

Lördagen ser ut att bli en blås dag i hela landet, och snöblandat regn kan falla i östra Götaland samt runt Stockholm. Temperaturerna förväntas ligga runt 8–10 grader i Götaland, 5–6 grader i Svealand och några enstaka plusgrader i Norrland. De nordliga vindarna kvarstår även på söndagen, och de lägre temperaturerna kan hålla i sig fram till torsdag eller fredag nästa vecka. Utöver väderomslaget rapporteras om en återkallelse av ett begränsat parti Herrljunga äppelcider.

Anledningen är en felaktig etikett som anger att cidern är ”klassisk äppelcider med socker” trots att den i själva verket är utan tillsatt socker och innehåller sötningsmedlet aspartam. Detta innebär att innehållsdeklarationen inte stämmer överens med produktens faktiska innehåll, vilket är problematiskt för personer överkänsliga mot fenylalanin. Återkallelsen gäller specifikt 1 liters PET-flaskor med EAN 7312720021238 och bäst före-datum 09.03.2027, klockslag 10:00-15:00.

På den internationella arenan steg USA-börsen efter öppningen, vilket sammanföll med president Donald Trumps förlängning av vapenvilan i kriget mot Iran. Dow Jones industriindex ökade med 0,9 procent, S&P 500 med 0,7 procent och Nasdaqs kompositindex med 0,8 procent efter cirka fem minuters handel. Samtidigt varnar riksbankschefen Erik Thedéen för att inflationen kan bli högre än väntat, trots eventuella öppningar av Hormuzsundet. Han betonar att de höga energipriserna inte omedelbart kommer att minska.

Elektrikerna meddelar också att allt arbete kopplat till Teslas laddstolpar och laddstationer, som drivs av andra företag, kommer att blockeras som en sympatiåtgärd. En sydkoreansk utredning har visat att en kollision mellan två stridsflygplan 2021 orsakades av att piloterna tog bilder och filmade varandra under flygningen. Slutligen släpper Zara Larsson sitt deluxealbum “Midnight sun: Girls trip” den 1 maj, med samarbeten från artister som Kehlani, Madison Beer och Robyn.

Tre Kronors trupp till Fortuna hockey games innehåller tio debutanter, varav sex kommer från JVM-laget som vann guld





