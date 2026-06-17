Vägblockering och trafikkaos på E18 efter krock mellan lastbil och vägarbetsfordon

En krock mellan en lastbil och en TMA-bil på E18 mellan Karlskoga och Örebro har gett en fullständig vägavspärrning. Två personer skadades och trafikanter uppmanas att undvika farliga manövrar vid stoppet. Samtidigt visar nya studier att över 10 000 svenska bostadshus riskerar översvämningar från stigande havsnivåer, och en undersökning pekar på höga niveauer av antisemitism bland vissa politiska sympatier. I utrikesnyheter har Lukasjenko beklagat situationen i Ukraina, och en Bolsonaro son dömts för uppmaningar om Sanktioner. Inom sport har Messi tangerat ett VM-rekord och Mbappé blivit Frankrikes bästa målskytt. I Ungern infördes en mandatperiodsgräns för att stoppa Orbán. I Libanon dödades flera i attacker och i Sverige skedde en skjutning i Jordbro. Oljepriset föll under 80 dollar.

En lastbil har krockat med en TMA-bil, som används vid vägarbeten, på E18 mellan Karlskoga och Örebro. Detta har lett till att vägen är helt blockerad.

- Det här är en av Sveriges mest trafikerade vägsträckor, säger polisens presstalesperson Anders Dahlman. Två personer är drabbade i krocken och skadeläget är ännu oklart. De tar emot vård av ambulans som har anlänt till platsen. Vägen är nu fullständigt avstängd eftersom de två tunga fordonen som kolliderat blockerar vägfarten.

Dessutom finns det spillning av skräp och krockrester på vägbanan. Polisen varnar för att de har fått rapporter om att trafikanter som blivit påverkade av trafikstoppet försöker vända och köra tillbaka på E18, antingen i motsatt färdriktning eller på gräset vid sidan av vägen. - Det är ett helt oacceptabelt beteende som vi ser mycket allvarligt på. Risken för ytterligare olyckor är otroligt hög och körkortet hänger verkligen löst om man försöker något sådant, säger Anders Dahlman.

Enligt honom är det sannolikt att det kommer att ta några timmar innan vägen kan öppnas igen. Trafikverket har en prognos som visar att vägen förhoppningsvis kan öppna klockan 09.30. En separat rapport visar att över 10 000 bostadshus i Sverige riskerar att drabbas av översvämning i framtiden på grund av stigande havsnivåer. En kartläggning som genomförts av forskare avslöjar att detta är ett växande hot för kuster och låglänta områden.

I en annan studie om antisemitism i Sverige har forskare funnit att sympatier för Sverigedemokraterna är högst i ett index som mäter olika former av antisemitiska attityder, inklusive förintelserelaterad antisemitism och israelrelaterad antisemitism, samt viljan att hålla social distans till judar. Följt av Moderaterna i rankingen. - Det här handlar alltsom om vilka partisympatier människor själva säger sig ha. Vi har inte granskat partiernas företrädares egna attityder, förklrar Pieter Bevelander, professor vid Malmö universitet.

Belarus diktator Alexandr Lukasjenko, som har ett närt förhållande till Rysslands president Vladimir Putin, har uttryckt att det är oacceptabelt om Belarus dras in i kriget i Ukraina. Han har också beklagat situationen och omhälsade Ukrainas president. Detta kan tyda på att Lukasjenko inser att kriget inte går rysk väg och att han försöker tona ner sin egen roll. En annan tolkning är att han vill förbättra relationen med USA.

I Brasilien har landets högsta domstol dömt Eduardo Bolsonaro, son till tidigare president Jair Bolsonaro, till över fyra års fängelse. Han åtalades för att ha uppmanat USA att införa sanktioner mot Brasilien. Uppmaningarna skedde i samband med rättegången mot hans far som dömdes till 27 år i fängelse för att ha försökt iscensätta en statskupp efter valförlusten 2022. Eduardo Bolsonaro bor i USA och dömdes i sin utevaro.

Utöver fängelsestraffet förbjuds han att inneha offentliga ämbeten i Brasilien i åtta år efter straffet avtjänats. I internationell sport har Lionel Messi under VM-matchen mot Algeriet tangerat Miroslav Kloses rekord som tidernas bästa målskytt med 16 VM-mål efter en hattrick. Argentina vann matchen med en återkomsten. I en annan match gjorde Kylian Mbappé två mål vilket gjorde honom till den bästa målskytten i fransk landslagshistoria med totalt 14 VM-mål.

Han jagar nu Messi och Kloses rekord. I Ungern har parlamentet röstat igenom en grundlagsändring som begränsar en premiärministers mandatperioder till max två. Detta uppfyller landets nuvarande premiärminister Péter Magyars vallöfte om att hindra hans föregångare Viktor Orbán från att återvända till makten. Orbán svarade genom att skriva på Facebook att Magyars parti Tisza bara suttit vid makten i en månad och att de inte borde drömma om att styra i åtta år framöver.

I Mellanöstern har minst fyra personer dödats i attacker mot södra Libanon. En drönarattack träffade två fordon i staden Mayfadoun, och ytterligare ett angrepp skedde mot fordon vid staden Shukin. Den israeliska militären uppger att de lokaliserat och attackerat ett misstänkt fordon i ett område där israeliska soldater var aktiva. De sade att de också förstörde en ramp från vilken projektiler avfyrades av den Iranstödda Hizbollah-milisen.

I Sverige, i Jordbro söder om Stockholm, har en skjutning inträffat på en parkeringsplats. En person skadades och fördes med ambulans till sjukhus. Polisen har spärrat av brottsplatsen och genomför en teknisk undersökning samt pratar med vittnen. En jakt på gärningspersonen har pågått, flera personer har kontrollerats men inga gripanden har gjorts hittills.

På de internationella finansmarknaderna har terminspriserna på Nordsjöolja sjunkit under 80 dollar per fat för första gången på tre månader. Detta signalerar en förändrad marknadssituation med måttliga priser trots geopolitisk spänning





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