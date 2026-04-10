Val i Ungern: Gripande på rastplats och politiska intriger i skuggan av Ukraina

Inför parlamentsvalet i Ungern riktar premiärminister Viktor Orbán fokus mot Ukraina och oppositionsledaren. En gripande på en rastplats, där ukrainska medborgare anklagades för pengatvätt, misstänks vara politiskt motiverad för att påverka valutgången.

Inför söndagens parlamentsval i Ungern befinner sig premiärminister Viktor Orbán i en ovanligt sårbar situation. Många väljare är trötta på korruptionen som präglar landet, och de riktar sin kritik mot Orbán, som har styrt Ungern i 16 år. Oppositionen, som under lång tid varit splittrad, har för första gången en relativt enad front, och dess ledare ligger före i de flesta opinionsmätningar.

Viktor Orbán, känd för sina nära band till både Donald Trump och Vladimir Putin, väljer dock en annan strategi i valkampanjen. Istället för att framhäva sina internationella allierade, fokuserar Orbán på att utmåla Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj som fienden. På valaffischer och i tv-kanaler presenteras Zelenskyj som ett hot mot Ungern, anklagad för att vilja dra in landet i kriget. I kontrast framställs oppositionsledaren Péter Magyar som en marionett åt Zelenskyj, vilket är en del av regeringspartiet Fidesz strategi. \Denna strategi avslöjas i en händelse på en rastplats utanför Budapest, där en incident skulle tydliggöra hotet från Ukraina. Den 5 mars greps sju ukrainska medborgare på rastplatsen, vilket advokaten Adrienn Laczó, som företräder de gripna, beskriver som en händelse som påminner om en dålig film. På platsen vägrade anställda att uppge sina namn, och vittnen berättar om hur kunder uppmanades att lämna platsen medan andra tvingades stanna kvar och gömma sig. Ögonvittnesskildringar talar om beväpnade vakter, raderade övervakningsvideor och hur de sju männen greps av Ungerns antiterrorstyrka och fördes till häkte. Männen, som hölls fångna i 29 timmar, genomgick förhör och en av dem injicerades med en okänd drog. De släpptes sedan och förvisades till gränsen mot Ukraina.\Denna händelse, som skedde en månad före valet, tros vara iscensatt för att påverka utfallet. Advokaten Adrienn Laczó menar att händelsen sannolikt inte skulle ha ägt rum om det inte vore för valet, och att de inblandade tog stora risker. Planen, som sägs vara utarbetad av Orbáns rådgivare Örs Farkas, gick ut på att framställa de ukrainska medborgarna som beväpnade och kopplade till en ”krigsmaffia”. Detta misslyckades då männen inte hade några vapen och alla dokument var i ordning. De hade dessutom passerat den österrikiska gränsen utan problem tidigare samma dag. De sju männen transporterade lagliga medel, inklusive kontanter och guld till ett värde av 82 miljoner euro. Trots att detta var en laglig transport, agerade Ungerns myndigheter snabbt för att anklaga dem för pengatvätt. I Orbántrogna medier har bilder på gripandet publicerats, vilket ytterligare understryker den politiska agendan. Valet på söndag betraktas som avgörande, inte bara för Ungern utan även för hela Europa, med fokus på kriget i Ukraina





