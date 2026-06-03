Valet & Kvalet: Striden om skolan i storstäderna - från säkerhetsproblem till segregation

I vodcasten Valet & Kvalet möter vi Gabriel Kroon (SD) och Emmyly Bönfors (C) i en skarp debatt om Sveriges skola. De olika bilderna av skolans läge och förslagen om att bygga bort segregation står i fokus, tillsammans med andra storstadsfrågor som cykelvägar i Malmö och maktförhållanden i Göteborg. Serien ger en unik inblick i vilka ämnen som rör väljarna inför valet.

I en specialtäckning av det kommande riksdagsvalet sätter vi fokus på de tre största svenska storstäder na Stockholm , Göteborg och Malmö . Genom vodcastserien Valet & Kvalet möter vi några av landets mest erfarna kommunpolitiker för att diskutera vilka frågor som verkligen engagerar väljarna i dessa kritiska regioner.

Seriens andra avsnitt ägnas åt skoldebatten, där Gabriel Kroon, gruppledare för Sverigedemokraterna i Stockholm, kommer inför Emmyly Bönfors, gruppledare och kommunalråd för Centerpartiet i Göteborg. De två politiska profilerna hamnar snabbt på kollisionskurs när det blir klart att de har helt olika syn på svensk skolas nuvarande tillstånd. Kroon beskriver en skola i kris med säkerhetsproblem, medan Bönfors tycker att den nationella skoldebatten handlar om fel saker och att en katastrofbild inte stämmer.

Dessutom kritiserar Kroon idén om att segregation i skolan går att bygga bort. I avsnittets andra del belyses också hur små partier kan få betydande inflytande i Göteborgs kommunpolitik, samt vilka känslor som väckts av investeringar i cykelvägar och vattenledningar i Malmö. En viktig fråga i Stockholm är fördelningen av ett socioekonomiskt skolbidrag, som 2026 kommer att variera mellan 5 532 och 57 655 kronor per elev, beroende på beräknad behörighet till gymnasiet och andra socioekonomiska faktorer.

Detta bidrag är utöver den standardskola-peng som alla skolor får. Valet & Kvalet är en fyradelad programserie skapad av Bonnier News Business branschredaktioner, där varje avsnitt sätter fokus på centrala valfrågor. Detta avsnitt om maktkampen i storstäderna är producerat av Dagens Samhälle, och hela serien finns tillgänglig som både podcast och vodcast för en djupare förståelse av de lokala förutsättningarna för valet





dagenssamhalle / 🏆 33. in SE We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Skola Segregation Storstäder Valet Kommunpolitik Gabriel Kroon Emmyly Bönfors Sverigedemokraterna Centerpartiet Säkerhet Malmö Göteborg Stockholm Bonnier News Business Dagens Samhälle

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Voi och Bolt tar hem striden om StockholmVoi och Bolt får fortsätta att hyra ut elsparkcyklar i Stockholm men inte Lime som efter sju år tvingas lämna huvudstaden. Den San Fransisco-baserade…

Read more »

LEDARE: Vakna, Moderaterna! Så vinner ni valetGlöm billigare bussresor. Ett modigt borgerligt valprogram borde handla om framtiden.

Read more »

Regeringen skjuter upp elområdesfrågan till efter valetStatsminister Ulf Kristersson och energiminister Ebba Busch har stoppat en rapport från Svenska kraftnät om förändrade elområden, vilket skjuter frågan till efter 2026 års val. Beslutet tolkas som ett sätt att undvika väljarreaktioner i Stockholm.

Read more »

Bilhypen från Ängelholm, världsläget och valetI veckans specialavsnitt av podden möts Frida Wallnor och PM Nilsson på Nedre Manilla där Koenigsegg precis blivit utnämnd till Årets Företagare. PM imponeras av bilbolagets helsvenska produktionskedja och Frida lyfter hur de lyckats med att skapa en hype - både i Sverige och internationellt.

Read more »