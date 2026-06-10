Välfärden kräver bättre villkor för de anställda

En debattartikel om de tuffa arbetsvillkoren för välfärdsanställda som kökspersonal, lokalvårdare och fritidsledare. Författaren, en facklig företrädare för Kommunal i Malmö, efterlyser politiska prioriteringar för rimliga löner, heltidsanställningar och bättre arbetsmiljö.

Sveriges välfärd vilar på de kvinnor och män som varje dag lagar och serverar mat, städar och håller våra offentliga miljöer rena, sköter parker, tar hand om våra unga och erbjuder invånarna en meningsfull fritid och kultur.

Utan dem stannar Sverige och Malmö där jag är facklig företrädare för Kommunal. Ändå möts de av underbemanning, scheman som inte tillåter familjeliv och löner som inte speglar sig i ansvar. För ovan nämnda yrkesgrupper är stress och underbemanning sedan länge ett normalläge. Kökspersonal förväntas laga hundratals portioner om dagen utan tillräckliga resurser samtidigt som personalstyrkan minskar.

Lokalvårdare ska hålla stora ytor rena på allt kortare tid med ständiga effektiviseringar. Effektiviseringar som riskerar att betalas med deras hälsa. Många arbetar för hela stadsdelar men saknar rätt utrustning och i vissa fall till och med en plats att kunna ta sina raster. Att ständigt känna att man inte räcker till är inte en hållbar arbetsmiljö, det är inte så Malmö stad blir Sveriges bästa arbetsgivare.

Många nekas heltid och tvingas leva på ofrivillig deltid. Visstidsanställningar och säsongsanställningar skapar ständig otrygghet. Karensavdraget slår hårt mot yrkesgrupper som inte kan jobba hemifrån - ofta handlar det om över tusen kronor direkt från plånboken från dem som tjänar minst. Det är inte så att pengarna inte räcker, men det handlar om politiska prioriteringar.

Samtidigt som skattesänkningar genomförs kämpar många kommuner och regioner med stora underskott. Det går att anställa fler och förbättra villkoren om viljan finns. Rimliga löner, fasta heltidsanställningar och ett slopat karensavdrag är inte lyx - det är nödvändigt för att någon ska vilja arbeta i välfärden framöver. Kommunal har länge kämpat för att förbättra villkoren för medlemmarna - nu är det politikernas tur att agera.

Välfärden blir aldrig bättre än villkoren för dem som utför jobbet. Det är dags att gå från ord till handling och ge kökspersonal, lokalvårdare, skötselarbetare och fritidsledare och alla andra välfärdsarbetare den respekt, trygghet och lön de förtjänar. För att möta framtidens utmaningar måste vi investera i personalen. Det handlar inte bara om att rekrytera fler, utan också om att behålla den kompetens som redan finns.

Många lämnar yrket på grund av för hög arbetsbelastning och för låg lön. Det är en förlust för hela samhället. Vi ser att sjukskrivningarna ökar inom dessa yrkesgrupper, och att många känner sig utbrända. Det är inte ett hållbart system.

Politiker måste våga prioritera annorlunda. Istället för skattesänkningar som främst gynnar de rikaste borde man satsa på välfärden. En investering i bättre arbetsvillkor är en investering i kvalitet och trygghet för alla medborgare. När personalen mår bra och har rimliga arbetsförhållanden, då kan de ge bättre service och omsorg.

Det är en vinst för alla. Kommunal kommer fortsätta att driva dessa frågor, men vi behöver politiskt stöd för att skapa verklig förändring. Det handlar om att värdera välfärdsarbetarnas insatser och ge dem de förutsättningar de behöver. Tillsammans kan vi bygga en starkare och mer rättvis välfärd





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Kommunal Välfärd Arbetsvillkor Underbemanning Löner

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