Valfeber och politiska turbulenser präglar Sverige inför valet 2026

Inför valet 2026 hettar det till i svensk politik. Partierna positionerar sig, debatter rasar om ekonomin och interna konflikter skakar om. Vi följer de senaste händelserna och analyserna.

Sverige närmar sig ett intensivt valår. Valdagen är fastställd till den 13 september 2026, men politiken är redan i full gång. Flera aktuella frågor dominerar debatten, inklusive energikrisen, ekonomin och interna partikonflikter.

Magdalena Andersson (S) föreslår återinförandet av ett system för korttidsarbete, liknande det som användes under pandemin, för att skydda jobb vid en förvärrad ekonomisk situation. Hon öppnar även för att förlänga den tillfälligt sänkta matmomsen om det ekonomiska läget förblir ansträngt. Samtidigt har Liberalernas partiledare Simona Mohamsson hamnat i blåsväder efter avslöjanden om ersättning för lokalpolitiska uppdrag under en period då hon arbetade utomlands, vilket hon nu frivilligt återbetalat.

Inom Vänsterpartiet har en intern konflikt lett till att Malcolm Momodou Jallow lämnar partiet, och blir därmed en av riksdagens nio politiska vildar. Han anklagar partiet för drev och en odemokratisk valberedningsprocess. Mohamsson har också fått kritik efter sin medverkan i SVT:s Fördomsshowen, där hon visade brister i kunskapen om svensk historia och grundlagar. Moderaterna överväger att ompröva rennäringens status som riksintresse, vilket väcker frågor om balansgången mellan olika näringars intressen.

Centerpartiets ledare Elisabeth Thand Ringqvist spekulerar i att Ebba Busch (KD) kan vara öppen för en regering med Socialdemokraterna efter valet, vilket Busch själv avfärdar som ett försök att underminera Vänsterpartiets kongressbeslut. Debatten om matpriser har intensifierats, med Nooshi Dadgostar (V) och Ebba Busch (KD) som deltog i en uppmärksammad diskussion i Aktuellt. Dadgostar använde en morot som rekvisita för att illustrera hur pengarna fördelas på marknaden och förespråkade priskontroll. Busch föreslog istället att underlätta etableringen av nya matbutiker.

Sverigedemokraterna har tagit upp frågan om våldtäkter mot äldre inom hemtjänsten och föreslår livstids fängelse för de allvarligaste fallen. De vill även att en haverikommission tillsätts för att undersöka problemet. Valet 2026 ser ut att bli en komplex och omstridd kamp om makten, präglad av både ekonomiska utmaningar och interna partikonflikter. Den politiska kartan är i rörelse och många olika scenarier är möjliga





svt / 🏆 37. in SE We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

United States Latest News, United States Headlines

