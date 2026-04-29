En viktig grupp väljare, representerad av Linda Jerneck, bytte sida i det senaste valet på grund av kritik mot den tidigare Moderatstyrda regionens sjukvårdspolitik. De är nu mottagliga för skrämselpropaganda om Mittenstyrets reformer av vården i Stockholm, som enligt kritiker är en 'socialiseringsvåg'. Rapporten 'Dyrare och sämre' från Timbro hävdar att köerna har ökat, medan Socialdemokraterna menar att de har minskat. Enligt den senaste undersökningen är nio av tio patienter nöjda med specialistsjukvården i Stockholms län.

Linda Jerneck avslöjar att hon röstade på Socialdemokraterna i det senaste valet, vilket hon inte tidigare har bekänt offentligt. Hennes beslut motiverades av den tidigare Moderatstyrda regionens sjukvårdspolitik, där hon kritiserade den ideologiska privatiseringen av vården.

Hon representerar en viktig grupp väljare som bytte sida, trötta på Iréne Svenonius nedskärningar och Moderaternas stöd för vinstdrivande företag inom vården, trots rapporter om fusk och oegentligheter. Dessa väljare, som i grunden gillar valfrihet och privata aktörer, har gett upp hoppet om att de borgerliga skulle kunna hantera reformerna på ett korrekt sätt. De är mottagliga för skrämselpropaganda om att de försiktiga reformerna av Region Stockholms 38 vårdval skulle vara en 'socialiseringsvåg'.

Det senaste halvåret har flera rapporter från näringslivsfinansierade tankesmedjor som Timbro och Synaps publicerats, där man kritiserar Mittenstyret för att ha 'lagt ner vård' i Region Stockholm av ideologiska skäl. Den senaste rapporten, 'Dyrare och sämre', är skriven av Stefan Stern, en tidigare socialdemokrat som nu är verksam inom Mittenstyret. Mittenstyret består av Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Centerpartiet, det mest nyliberala partiet i Sverige. Reformerna av vården i Stockholm har varit pragmatiska, med nedläggning av några vårdval och omorganisering av andra.

Flera företag har inte fått förnyade avtal, vilket har lett till vissa problem. Ett exempel är ambulansvården, där man upptäckte att vissa ambulanssjuksköterskor jobbade olagligt långa pass och på flera bolag samtidigt, vilket var en risk för patientsäkerheten. När regionen tog över ambulansvården uppstod luckor i schemat, vilket ledde till missnöje bland vissa anställda. Tonläget i debatten är högt, och det kan vara svårt för väljare som Linda Jerneck att navigera.

Timbro och Stefan Stern hävdar att köerna har ökat, medan Socialdemokraterna menar att de har minskat. Enligt den senaste undersökningen är dock nio av tio patienter nöjda med specialistsjukvården i Stockholms län





DagensArena / 🏆 28. in SE We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Socialdemokraterna Moderaterna Region Stockholm Vårdval Privatisering

United States Latest News, United States Headlines

