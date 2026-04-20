Valrörelsen 2026 intensifieras: Skärpta straffkrav och regeringsfrågor i fokus

Inför valet i september 2026 presenterar partierna sina strategier. SD kräver livstids fängelse för övergrepp i hemtjänsten, Vänsterpartiet kräver ministerposter, och KD vill reformera föräldraförsäkringen.

Medan Sverige närmar sig valdagen den 13 september 2026 intensifieras den politiska debatten. Sverigedemokraterna har presenterat ett förslag som väckt stor uppmärksamhet, där de kräver livstids fängelse för hemtjänstpersonal som begår våldtäkt mot äldre. Henrik Vinge, partiets rättspolitiska talesperson, menar att grova övergrepp mot försvarslösa individer kräver skärpta straff.

SD vill även införa löpande registerkontroller av personal och ett striktare ansvar för arbetsgivare att ingripa vid misstänkta missförhållanden, samt inrätta en haverikommission för att utreda omfattningen av problemen. Samtidigt pågår interna strider och strategiska vägval hos övriga partier. Vänsterpartiet höll kongress i Örebro, där frågan om ministerposter dominerade agendan. Partiledaren Nooshi Dadgostar har gjort det till ett absolut krav att partiet ska sitta i regeringsställning vid en eventuell valseger för att säkerställa en ny politisk riktning, trots visst internt motstånd som menar att sakpolitiken hamnar i skymundan. Vänsterpartiet fokuserar även på att göra tandvården billigare genom ett nytt högkostnadsskydd och gratis tandvård upp till 23 års ålder. Vid kongressen röstade medlemmarna även nej till förslaget om att sänka den så kallade partiskatten, vilket innebär att förtroendevalda fortsätter betala en del av sin ersättning till partikassan. Kristdemokraterna under Ebba Busch har intagit en tydlig position i flera frågor. Partiet vill ompröva rennäringens ställning i samhället och föreslår att renantalet bör minskas, samtidigt som de kräver att rennäringen inte längre ska definieras som ett riksintresse. I regeringsfrågan ställer KD krav på en kvotfri föräldraförsäkring där de så kallade pappamånaderna avskaffas för att ge familjer större frihet. Detta ses som en förhandlingspunkt gentemot Moderaterna i en eventuell framtida Tidö-regering. Miljöpartiets Daniel Helldén har å sin sida kritiserat de andra partiernas vilja att sänka bränsleskatterna, då han menar att det är en kortsiktig lösning som motverkar klimatmålen och inte hjälper hushållen på ett hållbart sätt i längden. Debatten rör sig således mellan allt från rättspolitiska skärpningar till ekonomiska reformer och strukturella förändringar i det svenska välfärdssystemet, där varje parti försöker profilera sig inför den stundande valrörelsen som präglas av både höga ambitioner och ideologiska konflikter





