Vance bekräftar framsteg i Iran-förhandlingar men Trump tvekar samtidigt som konflikten eskalerar i Mellanöstern

En komplex dag i Mellanösternpolitiken där USA:s vicepresident JD Vance meddelar att ett avtal med Iran om vapenvila är nära, men president Donald Trump dröjer med godkännande. Samtidigt intensifieras militära operationer, FN gör nya tillkommelser på en svart lista och politiska hot eskalerar från Israel till Oman och Libanon.

USA :s vicepresident JD Vance har i en kommentar till journalisterNatet mot fredagen svensk tid, bekräftat att hans land är nära ett avtal med Iran om en förlängning av vapenvilan.

Han understråk dock att president Donald Trump ännu inte har godkänt överenskommelsen. Enligt Vance sker just nu de sista förhandlingarna kring formulärerna och man har gjort betydande framsteg. KällaAngivna uppgifter talar om att endast ett slutligt godkännande från Trump saknas för att ett avtal om en 60 dagars vapenvila ska kunna träda i kraft. Enligt dessa källor skulle detaljerna ha varit klara under tisdagen, men Trump har efterfrågat ytterligare en par dagars betänketid.

Målet med vapenvilan är att skapa förutsättningar för att lösa mer komplexa frågor som Irans kärnenergiprogram. Som en del av överenskommelsen ska Iran enligt uppgifter ha en månad på sig att rensa eventuella mindre fartyg eller hinder i Hormuzsundet, medan USA skulle avsluta sin maritima blockad i samma strategiskt viktiga vattenväg. Samtidigt har president Trump varnat Oman för att inte lägga sig i processen kring sundet.

I ett möte i Vita huset på onsdagen hotade han Oman med militära angrepp om det skulle försöka samarbeta med Iran för att hantera trafiken. I sammanhanget påstår Trump att USA kommer att vakta över trafiken i sundet och att det måste hållas öppet för alla. Hotet mot Oman är en del i en lång rad av hot eller faktiska militära åtgärder som Trump dejtat mot olika länder under sina två mandatperioder, enligt CNN.

På annat håll har FN lagt till Israel på sin svarta lista över misstänkta förövare av sexuellt våld i konfliktzoner. LISTAN inkluderar nu den israeliska fängelsemyndigheten, IPS. Andra israeliska myndigheter övervakas av FN för eventuell inkludering vid ett senare tillfälle. Listan innehåller även terrorist grupper som Hamas och IS samt statliga aktörer från länder som Sudan och Kongo-Kinshasa.

Israels regering har reagerat med stor ilska på beslut. Landets FN-ambassadör Danny Danon kallade det för en moralisk skamfläck och ett totalt sammanbrott av FN:s trovärdighet. Detta beskedet kommer i kört efter en FN-rapport från mars 2024 som kom fram till att Israel använder sexuellt och reproduktivt våld mot fängslade palestinier. USA har också infört nya sanktioner, denna gång mot den iranska myndighet som hanterar avgifter för passage genom Hormuzsundet.

Finansminister Scott Bessent meddelade att även de som betalar avgifterna kan bli föremål för sanktioner om de bedöms stödja Revolution Guards. I Mellanöstern har israeliska styrkor genomfört attacker mot Hizbollah i Libanon, särskilt nära kuststäderna Tyr och Sidon. I Tyr dödades två personer i en drönarattack mot en motorcykel. Nära Sidon, i Nabi Sari-området, dödades sex personer när en byggnad där en familj bodde riktades.

Israeliska militären hävdade att anfallen riktades mot Hizbollah och hade utfärdat evakueringsorder för invånare i Tyr. Reaktionen från israeliska ultranationalistiska finansminister Bezalel Smotrich var dock ytterligare ett hårdt hot. På plattformen X uppmanade han till förstörelse av 100 byggnader i Beirut för varje israelisk soldat som skadas av en Hizbollah-drönare. Uttalandet följde på att en israelisk soldat dödades av en sådan drönare på onsdagen.

Slutligen har amerikanska styrkor genomfört nya militära operationer i Iran enligt amerikanska källor. Två amerikanska källor berättade för AP att amerikanska flygplan sköt ner fyra iranska drönare och attackerade en bas där en femte drönare var under förberedelse för avfyrning. Den iranska nyhetsbyrån Fars rapporterade tidigare att explosioner hörts öster om hamnstaden Bandar Abbas vid Hormuzsundet. Enligt CNN aktiverades det iranska luftförsvaret tillfälligt efter ljuden.

En amerikansk källa bekräftade för NBC News att USA genomförde attacker i närheten av Bandar Abbas





