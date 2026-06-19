Vance skjuter upp Iran-resa - pollenvarning och Kubas reformer i nyhetsflödet

USA:s vicepresident JD Vance skjuter upp resa till Schweiz för Iran-samtal. Gräspollen varnas i södra Sverige. Kuba presenterar 176 reformer. Tre döda i USA-attack i Stilla havet. Vaccin tvång avskaffat inom militären.

USA :s vicepresident JD Vance har skjutit upp sin planerade resa till Schweiz, där han skulle ha diskuterat nästa steg i förhandlingarna mellan USA och Iran .

Enligt ett uttalande från Vita huset natten mot midsommarafton beror förseningen på logistiska utmaningar.

"Logistiken kring dessa förhandlingar har aldrig varit enkel eller förutsägbar. I nuläget kommer vicepresidenten inte att resa i väg i natt", heter det i uttalandet. Under torsdagen meddelade Vance att USA lyft sin blockad mot iranska hamnar kring Hormuzsundet efter att parterna enats om ett samförståndsavtal. USA och Iran planerar att hålla uppföljande förhandlingar i Schweiz.

Samtidigt har en varning för höga halter gräspollen utfärdats i Götaland, Svealand samt i södra och mellersta Norrlands kustland, enligt Pollenrapporten. Förhöjd risk råder i norra Norrlands och i delar av mellersta Norrlands kusttrakter samt stora delar av Värmland, Dalarna och Norrlands inland. I övriga Sverige är det mindre risk för höga halter, men i områden intill högvuxet gräs ökar risken. Midsommarhelgen markerar starten på högsäsongen för gräspollen i södra Sverige, där många högvuxna ängsgräs blommar rikligt.

Regeringen i Kuba har presenterat 176 åtgärder som syftar till att ta landet ur den allvarliga kris det befinner sig i. Reformerna presenterades av premiärminister Manuel Marrero i ett tal inför nationalförsamlingen på torsdagen. Enligt nyhetsbyrån AFP innebär åtgärderna en liberalisering av det kommuniststyrda landets ekonomi, med påverkan på sektorer som jordbruk, turism och bankväsende. Redan förra veckan stod det klart att reformer var på gång, bland annat i form av ökat handlingsutrymme för småföretag.

Tre personer har dödats i en amerikansk attack mot ett fartyg i Stilla havet som militären påstår smugglade narkotika. Minst 211 personer har nu dödats i amerikanska attacker mot vad Trumpregeringen kallar "narkotikaterrorister" i Stilla havet och Karibiska havet, enligt AP. För några veckor sedan avskaffade USA:s försvarsminister Peter Hegseth den obligatoriska influensavaccinationen för militären, med motiveringen att man vill göra sig av med "absurda överdrivna mandat" som försvagar krigföringsförmågan.

Enligt New York Times valde 40 procent av flygvapnets rekryter att vaccinera sig när vaccinet blev frivilligt. Dessa händelser speglar en bred nyhetsbild där internationella relationer, hälsorisker, ekonomiska reformer och militära insatser samspelar. Midsommarhelgen innebär inte bara pollenvarningar utan också politiska förändringar som kan få långtgående konsekvenser. Samtidigt fortsätter debatten om vaccinering inom den amerikanska militären, och Kubas reformer följs med intresse i en tid av ekonomisk osäkerhet





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