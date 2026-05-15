Vandaliseringar under Jerusalemdagen i Gamla Stan i Jerusalem

Under Jerusalemdagen, som firas till minne av ockupationen av östra Jerusalem 1967, rapporterades vandaliseringar i Gamla Stan i Jerusalem. Butiksinnehavare och lokalbefolkning vittnade om att extremister hade slängt skräp och satt upp provokativa klistermärken med budskap som 'döda alla terrorister' och 'Jerusalem är vårt'. Trots att butiksinnehavarna arbetat hårt med att plocka bort klistermärkena, syns de fortfarande överallt. En juicebutik i de kristna kvarteren fick sin lykta sönderslagen, och en apotekare lyckades inte få upp sin jalusi på fredagsmorgonen, då någon hade klippt av ledningarna till den. Dessutom uppstod handgemäng och plundring i en livsmedelsbutik. Soldater var med israelerna, men gjorde ingenting. Händelserna fångades på flera olika filmklipp.

Händelserna fångades på flera olika filmklipp. Trots att antalet extremister har ökat, rapporterades det inte om några nya vandaliseringar under en ny marsch





Kriget i Gaza, Jerusalemdagen och internationella anklagelser mot Nickolay MladenovKriget i Gaza, som inleddes efter Hamas-attacken mot Israel den 7 oktober 2023, har lett till tiotusentals civila dödsoffer och svårt humanitärt lidande. Jerusalemdagen har inletts med våldsamma upplopp i gamla stan, där unga bosättare, inklusive barn, hotar palestinier, aktivister och journalister. En talesperson för Hamas anklagar en representant för fredskommittén, Nickolay Mladenov, för att tona ned vad som beskrivs som israeliska brott mot vapenvilan och hinder för införsel av humanitär hjälp till Gaza. Kritiken kommer efter att Mladenov uppgett att vapenvilan i Gaza i stort håller, men att den är långt ifrån perfekt och att det sker dagliga överträdelser, enligt honom även från israelisk sida.

Israelisk polis ser på när extremister vandaliserar Gamla stan i JerusalemArtikel om en israelisk högtid som firas till minne av återföreningen av Jerusalem efter sexdagarskriget 1967, då extremister marscherar med sina flaggor och vandaliserar den muslimska delen av Gamla stan i Jerusalem.

