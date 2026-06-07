Vanessa Kamga comeback och Jessica Schilder bryter Stadionrekord på starkt friidrottsevenemang i Stockholm

På en tävlingsfull söndag på Stockholms stadion visade friidrottseliten sin klass. Vanessa Kamga återvände till form med en stark prestation i diskus medan Jessica Schilder satte nytt Stadionrekord i kulstötning. Fanny Roos missade knappt 19 meter.

På söndagen samlades friidrottseliten på Stockholms stadion för en tät dag av tävling ar där startfältet var exceptionellt starkt som vanligt. I diskuss tävling en gjorde den svenska stjärnan Vanessa Kamga ett återkomme till den internationella scenen efter att ha kastat 64,02 meter i Diamond League -galan i Xiamen för två veckor sedan.

Hennes första tre kast under 60 meter gav en bästa insats på 59,29, men i fjärde omgången förbättrade hon avsevärt till 61,93 meter, och även sista kastet blev över 60 meter med 60,57. Även om hon inte nådde sin säsongsbästa, visade hon en lovande återkomst efter en tid av formproblemer. Vinnare blev världsettan Valarie Sion från USA med 68,60 meter.

I kvinnornas kulstötning bröt nederländskan Jessica Schilder Stadionrekordet med sina imponerande 20,89 meter, vilket fördelade det 15 år gamla rekordet på 20,57 meter som satts av Valerie Adams 2011. Det svenska hoppet Fanny Roos kunde inte ta sig över 19 meter den här gången, men hennes bästa stöt på 18,90 meter räckte till en fjärdeplats. Tävlingsdagen bjöd på flera andra höjdpunkter med elitalyster från hela världen som kämpade om segrar och personliga rekord





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