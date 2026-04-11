Vanligt att 'låna' receptbelagda mediciner – men riskerna är stora

En ny undersökning visar att många svenskar använder receptbelagda läkemedel som inte är utskrivna till dem. Apotekare varnar för de risker som är förknippade med detta beteende, inklusive potentiella biverkningar och juridiska konsekvenser.

Använder du receptbelagda mediciner som inte är utskrivna till dig? Undersökningar visar att det är vanligare än man tror, men experter varnar för riskerna. Nära var sjätte svensk har någon gång använt läkemedel som är utskrivna till någon annan, vilket kan leda till allvarliga konsekvenser. Beteendet är vanligast bland yngre individer, där en högre andel rapporterar att de tagit mediciner från exempelvis familjemedlemmar eller vänner.

De vanligaste läkemedlen som 'lånas' är sömnmedel, smärtstillande medel, antibiotika och medel mot exempelvis högt blodtryck. Detta fenomen understryker vikten av att vara informerad om de potentiella farorna med självmedicinering och vikten av att söka professionell medicinsk rådgivning.\Flera faktorer bidrar till detta beteende, inklusive känslan av att ha samma besvär som den person medicinen skrevs ut till och därmed se det som en praktisk lösning. Vissa undviker också att söka vård av olika anledningar. En vanlig anledning är att de inte har tid, har nekats recept från vården eller inte får förnyelse på grund av toleransutveckling och beroende. Detta kan leda till att man istället vänder sig till närstående för att få tillgång till medicin. Det är även vanligt att föräldrar ger medicin som är utskriven till ett barn till ett annat. Självmedicinering, ofta baserat på råd från sociala medier eller andra informella källor, är en växande trend, vilket ökar risken för felaktig användning av läkemedel. Fel dosering eller användning av läkemedel som inte är lämpliga för en individ kan orsaka skador på vitala organ som lever, njurar, hjärta och hjärna. Att ta mediciner som inte är ordinerade till en kan leda till biverkningar och försämra hälsan.\Experter betonar att det är avgörande att konsultera en läkare för en korrekt diagnos och behandlingsplan, istället för att självmedicinera. Felaktig användning kan maskera underliggande sjukdomar och fördröja adekvat vård. Även receptfria medel, som kosttillskott, kan vara problematiska om de används utan medicinsk vägledning. Dessutom är det viktigt att komma ihåg att receptbelagda läkemedel är personliga och ordineras utifrån en individuell läkarbedömning. Att dela, sälja eller ta emot receptbelagd medicin är olagligt och kan leda till böter eller fängelse. Denna praxis undergräver också effektiviteten av behandlingen och kan förvärra hälsoproblem. Om du upplever ihållande besvär, sök professionell vård och undvik att ta mediciner som inte är utskrivna till dig. Kom ihåg att en medicin som fungerar för en person kanske inte är lämplig för en annan





