Vänsterdebattör åtalad för hot och ofredande mot ex-partners familj

En framstående vänsterdebattör står nu åtalad för grovt olaga hot och ofredande efter att ha skickat en rad hotfulla och kränkande meddelanden till en ex-partners nya sambo och dennes närstående. Hoten innefattade allt från att skada personer och egendom till att begå självmord, samt planer på att falskeligen anmäla familjen till socialtjänsten. Debattören uttryckte gränslöst hat och hänvisade till tidigare beteenden där han försökt ta andras barn.

En framstående vänster debattör har nyligen åtalats för grovt olaga hot och ofredande. Åtalet rör en serie meddelanden som debattör en skickade under två dygn i augusti förra året. Meddelandena riktades till två personer i dennes närhet, varav den ena är den nya sambon till en kvinna som debattör en tidigare haft en relation med. Kvinnan har ett barn tillsammans med en annan man, och debattör en har haft en föräldraliknande relation till barnet.

Enligt åtalet hotade debattören de två personerna med att de, deras närstående eller deras egendom skulle komma att skadas. I meddelandena framkom även antydningar om självmord, vilket i sig rubriceras som ofredande. Debattören skrev bland annat: Jag ska ljuga för socialen och berätta lögner om er alla. Göra allt så att ni mister ert barn. Vidare uttryckte han ett gränslöst hat mot dem och hänvisade till en historia av att försöka lägga beslag på och ta andras barn. Han erkände även att han agerat på ett liknande sätt tidigare mot personer som dem. När motparten ifrågasatte hans uttryckssätt svarade han att han visste att han var ett praktsvin.

Debattören uppgav även att han hade ett stort antal tidigare domar och att han inte längre brydde sig om konsekvenserna av sina handlingar. Enligt polisutredningen skickades meddelandena i den båda hushållens gemensamma gruppchatt. Utöver de direkta hoten antydde debattören även att han skulle göra en falsk orosanmälan till socialtjänsten mot barnets föräldrar. Utredningen visade senare att en sådan anmälan faktiskt hade gjorts.

Dagen efter det uppmärksammade utbrottet i gruppchatten kontaktade debattören barnets pappa och bad om ursäkt. Han uppgav också att han skulle söka psykiatrisk hjälp. Under polisförhöret uttryckte debattören djup ånger över sitt agerande. Fallet belyser de komplexa relationer som kan uppstå efter separationer och de potentiellt allvarliga konsekvenserna av emotionellt laddade konflikter, särskilt när barn är involverade. Den rättsliga prövningen kommer nu att avgöra de slutgiltiga konsekvenserna för debattören





Expressen / 🏆 19. in SE We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Hot Ofredande Socialtjänsten Debattör Rättsprocess

United States Latest News, United States Headlines

