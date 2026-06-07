Vänsterpartiet har brutit sin kontroll över valbarhet inför valet och den brasilianske högerbacken Wesley Franca skadar sig och kommer att missa VM. Partiet har strukit 24 kandidater från sina listor efter en granskning av Expressen. Nooshi Dadgostar har sagt att de behöver förbättra sina rutiner och arbete för att kontrollera namnen på kommunala listor. Dessutom har Wesley Franca skadat sitt lårbensband och kommer att missa VM. Han var den ende renodlade högerbacken i Brasiliens trupp. Atalantas mittfältare Ederson kommer att ersätta honom. Detta är en stor besvikelse för brasilianska fansen som hade hoppats på att se Wesley Franca spela i VM. Sonja Rudqvist har vunnit TV4:s

Vänsterpartiet har brutit sin kontroll över valbarhet inför valet, enligt partiledaren Nooshi Dadgostar. Partiet hade strukit 24 kandidater från sina listor efter en granskning av Expressen.

Nooshi Dadgostar har sagt att de behöver förbättra sina rutiner och arbete för att kontrollera namnen på kommunala listor. Detta är en kritisk situation för partiet och de måste ta itu med problemet. Dessutom har den brasilianske högerbacken Wesley Franca skadat sitt lårbensband och kommer att missa VM. Han var den ende renodlade högerbacken i Brasiliens trupp.

Atalantas mittfältare Ederson kommer att ersätta honom. Detta är en stor besvikelse för brasilianska fansen som hade hoppats på att se Wesley Franca spela i VM. Sonja Rudqvist har vunnit TV4:s





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Vänsterpartiet Valbarhet Wesley Franca VM Sonja Rudqvist Robinson

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