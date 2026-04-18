Vänsterpartiet förbereder sig för regeringsmakt – vill sitta vid förhandlingsbordet

Vänsterpartiet har under det senaste året intensifierat sina förberedelser för att kunna ingå i en framtida rödgrön regering. Partiets ledning och medlemmar har genomgått en särskild "regeringsskola" för att skaffa sig de kunskaper och den beredskap som krävs för att styra landet. Nu tas nästa steg med en förberedelsegrupp som utarbetar konkreta förslag inför eventuella regeringsförhandlingar, samtidigt som man har erfarenheter från tidigare samarbete i regeringskansliet att dra lärdom av.

Vänsterpartiet intensifierar sina förberedelser för att kunna ta plats i en eventuell rödgrön regering efter valet. Under helgen väntas partiledaren Nooshi Dadgostar och partistyrelsen få stöd för sin strategi att kräva en plats i regeringen om de rödgröna partierna får majoritet. Denna ambition har varit en drivkraft sedan förra våren, då partiet påbörjade ett strukturerat arbete för att rusta medlemmarna för ett framtida regeringsuppdrag.

En central del i detta förberedelsearbete har varit en särskild regeringsskola. Ett hundratal Vänsterpartister ansökte om att delta, varav 60 valdes ut. Dessa deltagare representerar en bredd av erfarenheter, inklusive personer med höga kommunala och regionala uppdrag, erfarna tjänstemän samt andra kompetenta medlemmar inom partiet. För att bli antagen krävdes en ansökan med CV, vilket säkerställde att de mest lämpade individerna fick möjlighet att delta.

Under våren och hösten har dessa deltagare genomgått intensiva heldagsutbildningar i riksdagen. Utbildningarna har inkluderat insikter från tunga politiska veteraner som Carl Bildt och Anders Borg från Moderaterna, Mona Sahlin från Socialdemokraterna, Gustav Fridolin och Maria Färm från Miljöpartiet, samt EU-kommissionären Cecilia Malmström (L). Även näringslivets representanter, som miljardären Jacob Wallenberg, har bjudits in för att ge råd om strategier för samarbete med näringslivet.

Dessa experter har betonat vikten av noggranna förberedelser för att kunna delta i en regering. Det handlar om att vara redo, tydligt definiera egna mål och att förstå andra partiers positioner inför samarbetsförhandlingar. Dessa förhandlingar kan handla om allt från barnbidrag till andra politiska sakfrågor, där deltagarna fick öva på att representera olika partiers perspektiv, inklusive egna Vänsterpartistiska eller mer socialdemokratiska ståndpunkter. Även representanter från Centerpartiet har ingått i dessa övningar.

Nu när regeringsskolan är avslutad har en mindre, dedikerad förberedelsegrupp inrättats. Denna grupp, bestående av fyra till fem personer med erfarenhet av kommunala eller regionala styren, samt vice partiordförande Ida Gabrielsson, arbetar nu med att ta fram konkreta förslag som partiet kan driva i kommande regeringsförhandlingar. Några av dessa förslag, såsom arbetstidsförkortning och frysta hyror, har redan presenterats vid pressträffar under de senaste månaderna.

Ett nytt, viktigt krav kommer att presenteras vid en pressträff under lördagen, vilket markerar ytterligare ett steg i partiets tydliga ambition att vara en del av en framtida regering. Förberedelsegruppen reser även runt i landet för att diskutera samarbeten med lokala och regionala samarbetspartier där Vänsterpartiet redan ingår i styren.

Trots att Centerpartiet på riksnivå uttryckt en ovilja att regera tillsammans med Vänsterpartiet, finns det etablerade samarbeten på regional och kommunal nivå. Detta faktum, kombinerat med sannolikheten att en kommande regering kan behöva bredare stöd, gör att Vänsterpartiet anser att det är relevant att förbereda sig för sådana scenarier.

Frågan om partiskatt för Vänsterpartistiska ministrar har också diskuterats. Partistyrelsens förslag är att det ska finnas någon form av partiskatt även för ministrar, men på en annan nivå än för övriga förtroendevalda, med hänsyn till en annorlunda arbetsbelastning.

Erfarenheter från tidigare perioder då Vänsterpartiet hade tjänstemän placerade på Regeringskansliet, under Göran Perssons regering mellan 2002 och 2006, ger viktiga lärdomar. Bosse Leinerdal, som då arbetade på Finansdepartementet, beskriver hur det var utmanande att bevaka partiets intressen bland hundratals regeringsanställda, med ett specifikt 121-punktsprogram att bevaka. Han lyfter fram svårigheten att påverka eller ens få information om händelser som utvecklades snabbt. Att sitta i regeringen ger å andra sidan tillgång till all information, vilket är avgörande.

Ingrid Burman, som också var involverad då och idag är förtroendevald i Uppsala kommun, betonar att de som förespråkar en 'Tidö-liknande' lösning för Vänsterpartiet missar en fundamental skillnad: SD:s roll som största parti i det samarbetet. Både Burman och Leinerdal står helhjärtat bakom Nooshi Dadgostars krav att få delta i en regering. Burman sammanfattar ambitionen: Vi har haft tjänstemän i regeringskansliet. Det är slutpryat nu! Vi ska in i regering.

Denna beslutsamhet speglar partiets växande självförtroende och vilja att aktivt forma Sveriges framtid. Den noggranna förberedelsen är ett tydligt tecken på att Vänsterpartiet inte bara siktar på politiskt inflytande, utan på att axla det faktiska regeringsansvaret.

Den strategiska inriktningen, att tydligt kommunicera kravet på att sitta i regeringen, understryker partiets ambition att vara en aktiv spelare i den politiska maktdelningen och att kunna genomföra sin politik på en nationell nivå. Det handlar inte längre om att vara ett stödparti eller att bevaka intressen från utsidan, utan om att direkt bidra till att forma och genomföra regeringens politik





Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Kris inom Vänsterpartiet Malmö inför kongressenVänsterpartiet i Malmö upplever en intern kris där lokala ordföranden inte kommer att delta på partiets kongress. En omröstning om kandidater till riksdagsvalet har lett till anklagelser om förräderi och en känsla av att externa krafter lägger sig i partiets strategier och organisation. Två nominerade kandidater förlorade omröstningen till förmån för andra politiker, vilket har skapat djupa sprickor inom partiet.

Read more »

Vänsterpartiet och regeringsmaktens lockelse: En historisk tillbakablickInför Vänsterpartiets kongress undersöks partiets historiska relation till regeringsmakten. Texten belyser perioden kring valet 2002 då Vänsterpartiet tillsatte tjänstemän på Regeringskansliet och diskussionerna kring regeringssamarbete, samt hur dagens partitoppar agerade som kritiker under sin tid i Ung Vänster.

Read more »

Vänsterpartiet och lobbyister: Ett demokratiskt vägvalVänsterpartiets kongress debatterar om näringslivslobbyister ska tillåtas som medlemmar. Texten argumenterar starkt för att partiet bör säga nej för demokratins skull, då lobbyismens natur bygger på ekonomiska resurser och hemliga uppdragsgivare snarare än öppenhet och jämlikhet.

Read more »

Valrörelsen och partiernas krav: Vänsterpartiet vill ha ministerposter, KD vill ändra föräldraförsäkringenInför valet 2026 ser vi tidiga politiska strider. Vänsterpartiet, under ledning av Nooshi Dadgostar, kräver ministerposter och en ny riktning för Sverige, med fokus på att sänka priser och stärka välfärden. Samtidigt vill Kristdemokraterna, representerade av Ebba Busch, avskaffa kvotering i föräldraförsäkringen för att ge en mer flexibel fördelning av ledigheten, vilket kan bli en del av överenskommelserna i en eventuell Tidöregering.

Read more »

Vänsterpartiet kräver regeringsinflytande – Bonnier köper BreakitVid Vänsterpartiets kongress upprepade partiledaren Nooshi Dadgostar kravet på att partiet ska ingå i regeringen för att påverka Sveriges riktning. Samtidigt meddelas att Bonnier köper hela nyhetsplattformen Breakit, med fokus på tech och startups.

Read more »

Vänsterpartiet låter regeringsfrågan skymma politikenVisa lite regeringspartilugn, Dadgostar.

Read more »