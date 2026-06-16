Vänsterpartiet kräver avskaffande av marknadsskolan efter avslöjanden om vinstutdelningar i Malmö

Partiet lyfter fram fallet med friskolor i Malmö där ägare har utdelat miljontals kronor samtidigt som eleverna sats brister i stöd och resurser. Artikeln diskuterar systemfel i det winstdrivande skolsystemet och Vänsterpartiets planer att avskaffa marknadsskolan för att säkerställa att skolpengen går till elevernas utbildning snarare än aktieägarnas vinst.

För att din app ska fortsätta fungera som det är tänkt behöver du uppdatera till nyaste versionen. Klicka på knappen för att uppdatera! Alla elever i Malmö förtjänar en riktigt bra skola, där den elev som är i behov av stöd får det och där lärarna är de allra bästa.

Så ser det inte ut idag. om friskolorna i Malmö och deras rekordvinster visar på stora systemfel i svensk skola och det drabbar eleverna i Malmö. En Malmörektor har plockat ut miljonvinster samtidigt som skolan nekat stöd till elever på grund av bristande resurser. En av friskolorna har tjänat hisnande 58 miljoner kronor genom att skära ner på antalet lärare.

På en förskola har chefer plockat ut 27 miljoner till sig själva och köpt två Teslabilar för barnens skolpeng. som det avslöjas att aktiebolagsskolor i Malmö har vinstsuktande friskoleägare som roffar åt sig skattebetalarnas pengar och istället för att lägga pengar på elevers utbildning lägger dem på semesterbostäder, lyxbilar och utdelningar till aktieägare. I vissa fall har Skolinspektionen akut tvingats stänga skolor eftersom ägarna plockat ut så mycket vinst att verksamheten fungerat så dåligt att den bedömts vara direkt skadlig för barnen.

När vinstdrivande skolor som till exempel TAU Hantverksskolan bombas igen på grund av missförhållanden så är det kommunen som får ta kostnaden för att garantera att alla elever får plats i en annan skola.och unga som sviks av det svenska skolsystemet. Runt om i landet är berättelsen densamma. Den svenska skolan utmärkte sig en gång i tiden för att vara världens mest jämlika. Idag är den möjligtvis världens mest lukrativa.

Faktum är att det inte finns något annat land som tillåter vinstdrivande aktiebolag att dela ut skolpengen som vinst till ägarna. Vi behöver inte ha det så här. Det finns alternativ. När Vänsterpartiet sitter i regering efter valet ska vi avskaffa marknadsskolan och se till att skolpengen goes till riktigt bra utbildning för eleverna, inte riktigt bra utdelning för aktieägarna.

Vänsterpartiet kommer alltid att stå på barnens och föräldrarnas sida. Vi kommer inte tillåta att företag plockar ut miljonvinster och äventyrar våra barns framtid. Vartenda öre ska gå till att göra skolan så bra som möjligt.en helrenovering av friskolesystemet, men det de gör är att sätta lite silvertejp på ett fallfärdigt hus.

Med regeringens skärpningar av friskolesystemet kommer de stora skolbolagen fortfarande att kunna skratta hela vägen till banken.vinstjakten i skolan handlar om att du ska slippa oroa dig för dina barns framtid. Alla föräldrar ska kunna känna sig trygga med att den närmaste skolan är den bästa skolan, oavsett i vilket område man bor. Alla barn har rätt till en bra start i livet. Den 13 september går vi till valurnorna och säger stopp för det misslyckade experimentet marknadsskolan.

I höst ska vi ha en ny regering som säger stopp för skolföretagens vinstjakt och skapar en skola som prioriterar barnens utbildning och lärarnas arbetsmiljö. Vänsterpartiet är garanten för det. Med vår politik ska vi återigen göra den svenska skolan till den bästa och mest jämlika i världen. Vi i Vänsterpartiet står på din sida.

Hitta ditt personliga flöde med ämnen och skribenter du följer under Mitt konto Följe





sydsvenskan / 🏆 6. in SE We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Friskolor Vinstutdelning Malmö Marknadsskola Vänsterpartiet Skolpolitik

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Misstänks ha mördat sin mamma i Malmö – ska psykundersökasDen vuxne sonen nekar till att ha mördat sin mamma. Han häktades på söndagen.

Read more »

Daniel Schatz: Vänsterpartiet reagerar först när medietrycket blir för stortProblemet är inte att Vänsterpartiet missat enskilda kandidater, utan att personer med dokumenterad extremism kunde nomineras, skriver Daniel Schatz.

Read more »

SD:s hijabförslag - en rökridå för egna skandalerSverigedemokraterna föreslår hijabförbud mitt i en rad allvarliga skandaler. Artikeln analyserar hur partiet använder muslimfrågor för att avleda uppmärksamheten från korruption och andra kontroverser.

Read more »

MALIN SIWE: Med Vänsterpartiet förslummas SverigeNooshi Dadgostar lovar att frysa hyrorna om V tar plats i en regering. Sådan DDR-politik leder bara till förfall.

Read more »