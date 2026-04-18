Vänsterpartiet siktar på ministerposter i en rödgrön regering, ett fartyg har träffats av en okänd projektil i Hormuzsundet, och Hovet dementerar ryska anklagelser om kungens möte med Zelenskyj. Även en FN-soldat har dödats i Libanon.

Vänsterpartiet har nu slagit fast att partiet kommer att kräva ministerposter och en plats i en eventuell rödgrön regering efter valet. Detta beslut, som klubbades under lördagens partikongress, innebär en tydlig markering: partiet kommer inte att släppa fram en regering som de själva inte sitter med i.

Parallellt med den politiska nyheten rapporteras det om en trafikolycka i centrala Stockholm där en motorcykel har kolliderat med en personbil på Kungsgatan. Enligt räddningstjänstens uppgifter har händelsen inträffat under dagen.

Internationellt har en allvarlig incident skett i Hormuzsundet där ett containerfartyg uppges ha träffats av en okänd projektil. Brittiska sjöfartsbevakaren UKMTO rapporterar om händelsen. Några av fartygets containrar har skadats, men lyckligtvis har ingen brand brutit ut.

I en annan internationell rapport uppges Hovet vara upprört över anklagelser från ryska medier. Dessa medier hävdar att kung Carl Gustaf skulle ha vägrat att skaka hand med Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj under ett besök i Ukraina. Hovet tillbakavisar bestämt dessa uppgifter och poängterar att kungen faktiskt skakade hand med Zelenskyj både före och efter den omtvistade klippsekvensen. Enligt en representant från hovet var hela besöket tänkt att visa Sveriges stöd till Ukraina, och kungen hade länge önskat att besöka landet för att visa sitt stöd för det ukrainska folket och presidentens mod.

Frankrike sörjer en förlorad FN-soldat, Florian Montorio, som har dödats i Libanon. President Emmanuel Macron har uttryckt sitt deltagande och meddelat att tre av hans kollegor är skadade och har evakuerats. Macron lovar att nationen står enad i sorgen och riktar sitt stöd till de drabbade soldaternas familjer och alla som tjänstgör för freden i Libanon. Frankrike kräver också att de libanesiska myndigheterna agerar snabbt för att gripa de ansvariga och ta sitt ansvar i enlighet med UNIFIL:s mandat.

