Vänsterpartiet kräver ministerposter – trots intern oro och kritik

Vänsterpartiets kongress beslutar med stor majoritet att kräva ministerposter, vilket ses som en personlig seger för partiledaren Nooshi Dadgostar men väcker oro för partiets politiska image och relationer med andra partier. Beslutet kan gynna regeringssidan och tvinga fram nya politiska allianser.

Vänsterpartiet s kongress har med överväldigande majoritet, 40 av 45 yttrande ombud, beslutat att kräva ministerposter i en eventuell framtida regering. Detta trots förväntad press utifrån och kritik om att partiet riskerar att framstå som en självupptagen kraft i politiken. Beslutet, som fattades med acklamation efter att partiledare Nooshi Dadgostar återvalts, markerar en personlig triumf för henne.

Skeptiker varnar för att Vänsterpartiet kan liknas vid en "Karlsson på taket"-liknande figur, fokuserad på egna intressen. Detta öppnar upp för retoriska vapen för Socialdemokraterna, som kan komma att kallas "Katla" med hänvisning till dess aggressiva natur. Även om Dadgostar och Ida Gabrielsson förnekar hämndmotiv, ligger en känsla av förbittring efter en lång tid i marginalen nära till hands. Historien visar att Miljöpartiet för ett kvarts sekel sedan agerade liknande när de ställde krav på statsminister Göran Persson (S) i regeringsfrågan, då som en nybliven riksdagsaktör. Anledningen till Vänsterpartiets hållning, enligt dem själva, är en brist på tillit till Socialdemokraterna. Detta sträcker sig bortom Januariavtalet. Ett ombud berättade om hur Ardalan Shekarabi (S) utlovade förkortad arbetstid och slopad karens till en fackklubb, bara för att kort därefter uttala sig positivt om samarbete med Moderaterna i en podd, vilket uppfattades som bedrägligt. Sådana erfarenheter får Vänsterpartiet att ifrågasätta om Socialdemokraterna lärt sig något av Vänsterpartiets agerande som ledde till att Stefan Löfvens regering föll 2021. Beslutet skickar även signaler till andra politiska krafter. Tidöpartierna kan se detta som en möjlighet att dra nytta av den förväntade rödgröna splittringen gällande skattefrågor, reformområden och kärnkraft. Med en sådan utgångspunkt bör det vara svårt för den nuvarande regeringen och SD att misslyckas, och vid ett eventuellt valnederlag kommer inga ursäkter att räcka. Centerpartiet, som ständigt uppvaktas av Socialdemokraterna, kan nu finna gemensam mark med S i sin indignation över Vänsterpartiet, och Socialdemokraterna kan till och med söka sig högerut. Kristdemokraternas Ebba Busch kan överväga att inte gå i pension och istället fullborda en bred mitt som ännu inte materialiserats. Det mest intressanta scenariot vore dock om Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet skulle erhålla egen riksdagsmajoritet i september, vilket skulle tvinga Socialdemokraterna att visa sina verkliga politiska sympatier. Helgens kongress i Örebro där Vänsterpartiet fattar sitt beslut om ministerposter samtidigt som Nooshi Dadgostar möter motstånd från Socialdemokraterna och Centerpartiet, är därför av stor politisk betydelse





Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Vänsterpartiets kongressdebatt: Regeringskrav splittrar partietInför Vänsterpartiets kongress pågår en intensiv debatt om partiets strategi kring regeringsförhandlingar. Kritiker befarar att ett alltför högt regeringskrav kan hindra partiets möjligheter att få igenom sin politik och riskerar att skymma partiets sakfrågor, medan andra ser det som en smart förhandlingsstrategi.

Vänsterpartiets kongress: Regeringsfrågan dominerar över sakpolitikVänsterpartiets kongress i Örebro präglas av interna debatter om att ingå i en regering, där vice partiledaren Ida Gabrielsson argumenterar för att politiskt ansvar är viktigare än principer. Partistyrelsens förslag till valplattform signalerar en stark ambition att delta i regeringsmakten, även om det kräver kompromisser.

Tomas Ramberg: Dadgostar har kört fast i regeringsdiketNooshi Dadgostar pressas av regeringsfrågan och vänsterledaren får fler frågor om den än om Vänsterpartiets politik.

Vänsterpartiets kongress: Skatt på miljardärer och krav på regeringsinflytandeVänsterpartiets kongress i Örebro präglas av diskussioner kring partiets framtida regeringsställning och politiska prioriteringar. Partiledaren Dadgostar betonar behovet av att beskatta miljardärer och kritiserar att Vänsterpartiets väljare verkar tas för givna av andra partier. Partiet står fast vid att inte släppa fram en regering där V inte ingår, trots kritik från vissa distrikt som anser att sakpolitik bör prioriteras över ministerposter.

Vänsterpartiets strategiska drag inför valet 2026: Tandvård, bränsle och regeringsmakt i fokusVänsterpartiet sätter agendan inför riksdagsvalet 2026 med konkreta förslag om billigare tandvård och kritik mot sänkta bränsleskatter. Partiledaren Nooshi Dadgostar betonar vikten av att sitta i regering för att genomföra politiska förändringar, men strategin möter visst internt motstånd.

Nooshi Dadgostar: Sverige ska bli starkt igenPartiledaren Nooshi Dadgostar får som hon vill av sin kongress. V ska ha ministrar i en regering, annars röstar man bort en statsministerkandidat.

