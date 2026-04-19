Vänsterpartiet kräver regeringsplats – ungdomsförbundet föreslår ministerpost

Vänsterpartiet ställer ett ultimatum om en regeringsplats vid en valvinst, medan Ung Vänster föreslår en ministerpost för partiets ledare med fokus på att lösa bostadsbristen. Partiet driver även vidare sin linje i migrationspolitiken.

Vänsterpartiet ställer ett orubbligt krav på en plats i regeringen om partiet når framgång i ett kommande val. Partiets ungdomsförbund, Ung Vänster , har redan en konkret idé om vilken ministerpost partiets ledare skulle kunna inneha.

På Vänsterpartiets senaste kongress i Örebro röstade medlemmarna enhälligt igenom ett krav om att ingå i en regering efter en eventuell valvinst. Detta trots att både Socialdemokraterna och Centerpartiet tidigare uttryckt skepsis mot en sådan konstellation. Partiets ledning har varit hemlighetsfull gällande vilka specifika ministerposter man har i åtanke. Däremot har Ung Vänsters ordförande, My Kårlycke, en tydlig vision för var partiets ledare, Nooshi Dadgostar, skulle kunna göra störst nytta. 'Om hon kunde lösa bostadsbristen för alla unga som inte kan flytta hemifrån så hade det varit otroligt bra', menar Kårlycke.

Även om Vänsterpartiets ledning har signalerat en vilja att vara flexibla under regeringsförhandlingar, hoppas Ung Vänster att moderpartiet inte kompromissar bort sin ståndpunkt i migrationspolitiken. Detta är ett område där Vänsterpartiet och Socialdemokraterna har betydande åsiktsskillnader. My Kårlycke lyfter fram att Vänsterpartiet önskar återgå till att permanenta uppehållstillstånd ska vara huvudregel inom flyktingpolitiken. 'Det här är en fråga som har starkt stöd inom partiet. Vi har folkrörelser, engagerade individer och hela den rödgröna sidan, förutom Socialdemokraterna, som står bakom oss. Därför kommer vi att kämpa för att få igenom så mycket politik som möjligt', förklarar Kårlycke.

Dette utspel från Vänsterpartiet markerar en tydlig ambition att inte bara vara ett stödparti utan att aktivt delta i regeringsarbetet och därmed få större möjlighet att forma politiken. Kravet på en regeringsplats understryker partiets önskan om att ta ett större ansvar och visa väljarna att de är redo att styra landet. Diskussionen kring ministerposter, särskilt med fokus på att lösa bostadsbristen för unga, visar på partiets prioriteringar och hur de ser på sina möjligheter att påverka konkreta samhällsproblem. Den potentiella konflikten med Socialdemokraterna i migrationsfrågorna indikerar att framtida regeringsförhandlingar kan bli komplexa och att Vänsterpartiet är berett att driva sina kärnfrågor hårt. Ungdomsförbundets aktiva roll i att formulera dessa krav signalerar också en intern dynamik där den yngre generationen inom partiet driver en mer konfrontativ linje gentemot potentiella regeringspartners.





Vänsterpartiet Regeringsförhandlingar Ung Vänster Migrationspolitik Bostadsbrist

Kärnkraftsdebatt splittrar Vänsterpartiet i valplattformenVänsterpartiet brottas med frågan om att inkludera sitt kärnkraftsmotstånd i partiets valplattform. Medan vissa medlemmar vill betona sin 50-åriga hållning, oroar sig partiledningen för att det kan sabotera valkampanjen genom att fokusera debatten på kärnkraft istället för partiets övriga frågor. Situationen kompliceras ytterligare av lokala partiföreträdare i kärnkraftskommuner som befarar att det lokala valarbetet kan lamslås.

Vänsterpartiet förbereder sig för regeringsmakt – vill sitta vid förhandlingsbordetVänsterpartiet har under det senaste året intensifierat sina förberedelser för att kunna ingå i en framtida rödgrön regering. Partiets ledning och medlemmar har genomgått en särskild "regeringsskola" för att skaffa sig de kunskaper och den beredskap som krävs för att styra landet. Nu tas nästa steg med en förberedelsegrupp som utarbetar konkreta förslag inför eventuella regeringsförhandlingar, samtidigt som man har erfarenheter från tidigare samarbete i regeringskansliet att dra lärdom av.

Vänsterpartiet kräver plats i regering efter valsegerVänsterpartiet har på sin kongress beslutat att de ovillkorligen kommer att kräva en plats i en eventuell rödgrön regering vid en valseger. Detta innebär att partiet inte kommer att stödja eller släppa fram en regering de inte är en del av. Partiet presenterade även förslag om återinförd gratis tandvård för unga och ett utökat högkostnadsskydd.

Vänsterpartiet vill reformera tandvården – fri tandvård för unga och pristakVänsterpartiet föreslår en omfattande reform av tandvården som inkluderar gratis tandvård för unga upp till 23 år och ett pristak för alla behandlingar. Partiet anser att tänderna ska betraktas som en del av kroppen och att tandvård inte ska vara en klassfråga.

Vänsterpartiet kräver ministerposter, fartyg träffat i Hormuzsundet och Hovets ilska mot RysslandVänsterpartiet siktar på ministerposter i en rödgrön regering, ett fartyg har träffats av en okänd projektil i Hormuzsundet, och Hovet dementerar ryska anklagelser om kungens möte med Zelenskyj. Även en FN-soldat har dödats i Libanon.

