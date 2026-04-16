Vänsterpartiet och regeringsmaktens lockelse: En historisk tillbakablick

Inför Vänsterpartiets kongress undersöks partiets historiska relation till regeringsmakten. Texten belyser perioden kring valet 2002 då Vänsterpartiet tillsatte tjänstemän på Regeringskansliet och diskussionerna kring regeringssamarbete, samt hur dagens partitoppar agerade som kritiker under sin tid i Ung Vänster.

Inför Vänsterpartiet s kongress i helgen står frågan om att ingå i en regering i centrum. Partiet har aldrig varit närmare reell regeringsmakt än efter valet 2002, då man lyckades tillsätta egna tjänstemän på Regeringskansliet.

En källa inom partiet beskriver hur det fanns en mycket stark linje mot all form av regeringssamarbete med Socialdemokraterna, där ett sådant samarbete betraktades som förräderi. De hårdaste kritikerna, som då var aktiva i Ung Vänster, är enligt källan samma personer som nu innehar ledande poster i partiet.

Under perioden 2002–2006 tjänstgjorde omkring ett dussin formellt opolitiska tjänstemän, tillsatta av Vänsterpartiet, på Regeringskansliet. Denna tillsättning var ett mindre sensationellt steg i den svenska politiska kontexten, särskilt med tanke på att partiet endast tolv år tidigare hade strukit ordet Kommunisterna ur sitt namn. Att V-tjänstemän nu fick plats på inflytelserika departement som justitie- och finansdepartementen ansågs därmed närmast chockerande.

Marielle Andréasson Nakunzi, som var en av dessa historiska V-tjänstemän, berättar att samarbetet initialt var trevande men att det med tiden fungerade väl. Syftet med tjänstemännens närvaro var att tidigt i processen bidra till beredningen av propositioner och säkerställa att punkterna i samarbetsprogrammet genomfördes. ”Vi skulle se till att punkterna i samarbetsprogrammet införlivades,” förklarar en annan av de involverade tjänstemännen. Andréasson Nakunzi betonar vikten av deras närvaro: ”Det var jätteviktigt att vi var där. Vi samarbetade kring budgeten och följde upp övergripande frågor, hade koll på att alla punkter i 121-punktsprogrammet uppfylldes och att man gick i de intentioner som fanns där.”

Redan efter partiets starka valresultat 1998, då man fick 11,99 procent av rösterna, hade Vänsterpartiet ett omfattande samarbete med Socialdemokraterna och Miljöpartiet kring statsbudgeten och andra sakområden, med undantag för försvars- och utrikespolitiken. Lars Ohly, som var partisekreterare och sedermera partiledare, beskriver hur partiet till och med förhandlade med Folkpartiet för att sätta press på Socialdemokraterna. Detta ledde till ett ökat tryck på S att agera.

För Vänsterpartiet var kravet på att sitta i regering inte det primära målet efter valet 2002, utan snarare att öka insynen och påverkan i beslutsprocessen. Återigen framhålls den hårda linjen inom partistyrelsen mot att ingå i en regering med Socialdemokraterna, där det ansågs vara ett svek. Idén med att ha tjänstemän på Regeringskansliet presenterades som ett alternativ för att komma runt denna interna opposition. Ohly menar att detta inte blev en enorm succé men att det ändå innebar en förbättring jämfört med mandatperioden 1998–2002 och ett ökat inflytande.

Samarbetet med S och MP formaliserades i ett 121-punktsprogram som omfattade områden som fördelningspolitik, feminism, kultur och miljöfrågor. Gudrun Schyman nämner att hon var vice partiordförande och den enda i partiledningen som redan efter valet 1998 drev frågan om att eventuellt sitta i regering. Diskussioner under den tiden kretsade kring huruvida partiet skulle sitta i regering eller inte, men majoriteten föredrog att nöja sig med tjänstepersoner på Regeringskansliet. Syftet med att undvika regeringssamarbete var att säkerställa en politik som partiet fullt ut kunde stå bakom, vilket anses nödvändigt vid regeringsdeltagande.

Enligt en källa inom partiet var ungdomsförbundet Ung Vänster de mest ihärdiga kritikerna av samarbetet med Socialdemokraterna. Flera av de som då var ledande inom Ung Vänster, inklusive dagens partitoppar Nooshi Dadgostar och Ida Gabrielsson, var starkt emot samarbetet och alla kompromisser. Johan Lönnroth, som var med under den perioden, beskriver hur de senare svängde helt när de själva fick kommunala uppdrag. Han uttrycker glädje över att de ”äntligen har insett realiteterna”.

Ida Gabrielsson, numera vice partiledare och ekonomisk-politisk talesperson, klargör att hennes fokus inte var på regeringsfrågan i sig, utan snarare på politikens innehåll, det ekonomiska ramverket och investeringar. Hon medger att vissa överenskommelser inte var tillfredsställande och att partiet borde ha tagit sig själva på större allvar tidigare. Hon menar att verkligheten har förändrats under de senaste två decennierna med ett annat politiskt landskap, och att Vänsterpartiet i dag ställer och får igenom fler och mer långtgående reformer, vilket gör partiet mer vänsterinriktat.





