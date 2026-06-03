Vänsterpartiet och terrorstöd: En farlig kombination

Vänsterpartiet har haft problem med partimedlemmar som uttryckt sig antisemitiskt eller hyllat terrorrörelser. En av de som kandiderar för partiet i valet är Islam Qatesh, som har uttryckt stöd för flera terrorstämplade organisationer.

Här är bevisen för att Vänsterpartiet inte är rumsrent nog för Rosenbad. Vänsterpartiet har haft återkommande problem med partimedlemmar som uttryckt sig antisemitiskt eller hyllat terrorrörelser.

En av de som kandiderar för partiet i valet är Islam Qatesh, som har uttryckt stöd för flera terrorstämplade organisationer och beskrivit en självmordsbombare som 'heroisk'. Detta trots att han har varit aktiv i partiet i tio år. I oktober 2024 publicerade Qatesh en hyllningsbild av den döde Hamasledaren Yahya Sinwar tillsammans med en dikt om hans kamp. Detta är inte första gången som Vänsterpartiet har haft problem med partimedlemmar som har uttryckt sig antisemitiskt eller hyllat terrorrörelser.

Förra året uteslöts riksdagsledamoten Lorena Delgado Varas ur partiet efter att ha delat ett antisemitiskt inlägg i sociala medier. Trots detta fortsätter Vänsterpartiet att ha människor på sina listor som inte kan svenska och som har fyllt sina sociala medier med stöd till terrorgrupper. Detta är oroväckande och visar att partiet saknar demokratisk kompass. V-ledaren Nooshi Dadgostar suktar efter en ministerpost, men Vänsterpartiet kommer rösta nej till alla regeringar det inte ingår i





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Vänsterpartiet Terrorstöd Antisemitism Islam Qatesh Nooshi Dadgostar

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