Vänsterpartiet striktar kandidater efter sociala medieavslöjanden

Vänsterpartiet har uteslutit flera kandidater från vallistorna i Helsingborg och Landskrona efter avslöjanden om att de ha uttryckt stöd för Hamas och spridit antisemitiskt innehåll. Partiledelsen hävdar att sådana uttalanden är oförenliga med partiet värderingar och kritiker från andra partier växer.

Vänsterpartiet har strukit flera kandidater från vallistorna i Helsingborg och Landskrona efter avslöjanden om att de ha uttryckt stöd för terrorism och spridit antisemitiska innehåll.

Distriktsordförande Jesper Sahlén meddelar att tre kandidater i Helsingborg och två i Landskrona har uteslutits på grund av poster på sociala medier som strider mot partiet värderingar. I Helsingborg rörde det sig om personer som användning sociala medier för att uttrycka stöd för Hamas attacken mot Israel den 7 oktober 2023. Nidal Hejjo ska ha publicerat inlägg som hyllade attacken och Soha Elhams ska ha delat en bild på en Hamaskrigare som hon beskrev som sin kusin.

De har inte varit möjliga att nå för kommentarer av HD och Sydsvenskan, men ger enligt Expressen olika förklaringar. Tamam Hashan säger att de inte firade attacken utan istället såg den som en katastrof för Gaza. Nidal Hejbo anger att hon måste kunna engagera sig för Palestina samtidigt som hon är medlem i ett parti. Sahlén betonar att uttrycka stöd för terrorism är oförenligt med Vänsterpartiets värderingar.

Dessutom har vänsterpartiets ordförande i Landskrona, Mohamad Abdulkarim, meddelat att han lämnar sin post och inte kommer att ställa upp i valet på grund av medias hantering. I Helsingborg bekräftar ordförande Tomas Gustafsson att samtal med de berörda personerna har förts. Partiet har also uteslutit flera kandidater vid andra tillfällen, som exempelvis riksdagsledamoten Lorena Delgado Varas efter anklagelser om antisemitism.

Kritiken från andra partier är hård; statsminister Ulf Kristersson undrar hur många terrorromantiker som finns kvar och KD:s partiledare Ebba Busch ser ett mönster inom Vänsterpartiet. Detta hör också ihop med påstådda diskussioner om ett möjligen avtal med Palestinska befrielseorganisationen (PLO) för 2026, vilket Sahlén dementerar. Partiet har strukit nio kandidater de senaste veckorna från olika kommuner





sydsvenskan / 🏆 6. in SE We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Vänsterpartiet Kandidat Helsingborg Landskrona Terrorism Antisemitism Sociala Medier Val Jesper Sahlén Hamas

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Utredning klar: Därför gick fartyget på grund utanför LandskronaBristande reseplanering och okunskap om Öresund var anledningarna till att fartyget Meshka gick på grund den 31 maj 2025, det slår Statens haverikommission fast i en utredning.

Read more »

Vänsterpartiets kandidater firade Hamas attack - Magdalena Andersson måste ta ansvarFlera av Vänsterpartiets kandidater i Helsingborg firade Hamas attack mot Israel. Firandet arrangerades av Palestinska kvinnoförbundet, där flera V-kandidater är aktiva. Magdalena Andersson måste ta ansvar för antisemiterna i Vänsterpartiet. Vänsterpartiet har strukit flera personer från listan, men är det nog? En bilförare har tappat kontrollen över sin bil och kört in i flera oskyddade trafikanter. Trump bekräftar att han kallade Netanyahu 'helt jävla galen' för Israels attacker mot Libanon.

Read more »

Tre döda efter falskt helikopterlarm och debatt om antisemitism i VänsterpartietTre personer från Royal Navy omkommer under en övning som visar sig vara ett falskt larm orsakat av en simmande student. Samtidigt uppmärksammas en debatt om antisemitism i Vänsterpartiet efter att kandidater i Helsingborg firat Hamasattack, vilket leder till krav på en sanningskommission. Dessutom rapporteras en trafikolycka där en bilförare körmit in flera oskyddade trafikanter.

Read more »

Tretton vänsterkandidater petas efter terrorhyllningVänsterpartiet i Helsingborg stryker tre kandidater från vallistan i kommunvalet. Detta efter Expressens avslöjande om att kandidater i Helsingborg hyllat Hamas attack mot Israel den 7 oktober 2023. Sammanlagt har tretton kandidater runt om i landet strukits från Vänsterpartiets kommunvallistor i höstens val.

Read more »