Vänsterpartiet svarar på S-kritik: "Kan inte förvänta sig att vi ska vara en dörrmatta"

Vice partiledare Ida Gabrielsson försvarar Vänsterpartiets position i regeringsfrågan och kritiserar Socialdemokraternas agerande.

Debatten rasar kring Vänsterpartiet s roll i den politiska oppositionen. Profilerade socialdemokrater, som Daniel Suhonen , har uttryckt sitt missnöje med att Vänsterpartiet s vice partiledare, Ida Gabrielsson , redan nu markerar röda linjer i den pågående regeringsdiskussionen. Enligt Suhonen riskerar detta att vara ett hinder för att skapa en enad opposition mot den sittande regeringen. Kritiken menar att Vänsterpartiet genom att låsa sig vid specifika krav riskerar att isolera sig och därmed göra oppositionen en otjänst. Det handlar om en grundläggande strategi för att utöva politiskt inflytande, där fasta positioner kan tolkas som bristande flexibilitet och ovilja att kompromissa i det större politiska spelet. Suhonens åsikter speglar en bredare diskussion inom Socialdemokraterna om hur man bäst ska hantera relationen till Vänsterpartiet och om deras taktiska val är gynnsamma för oppositionens samlade styrka.

Nu svarar vice partiledare Ida Gabrielsson på kritiken och de invektiv som riktats mot partiet. Hon menar att den kritik som framförs inte är oväntad. Gabrielsson antyder att det kanske ligger en viss förvåning bakom kritiken från socialdemokratiskt håll, en förvåning över att Vänsterpartiet inte bara låter Socialdemokraterna bestämma överallt. När saker och ting inte går exakt som man själv önskar, menar Gabrielsson, kan vissa aktörer ta till vad hon kallar fulknep. Dessa innefattar överdrifter och uttalanden som i princip skulle kunna fällas om de flesta partier i deras mest kritiska stunder. Att just Vänsterpartiet drabbas av denna typ av kritik kan, enligt Gabrielsson, bero på en förhoppning om att partiet ändå skulle agera som en passiv 'dörrmatta' i den politiska processen. Denna förväntning, menar hon, har sina rötter i historiska erfarenheter där Vänsterpartiet, genom att stå utanför inflytande, paradoxalt nog har sett resultat som drabbat arbetare negativt.

Gabrielsson understryker att Vänsterpartiets erfarenheter av att stå utanför politiska beslut, särskilt i relation till arbetsrättsliga frågor och hyresnivåer, har lett till försämringar för arbetarklassen. Hon menar att det är just därför Vänsterpartiet inte kan lita på att Socialdemokraterna ensamma kommer att driva igenom tillräckligt progressiv politik. Partiet har ett eget mandat och en egen politisk agenda som de anser vara nödvändig för att uppnå sina mål. Denna analys förstärker Vänsterpartiets övertygelse om vikten av att vara aktivt involverade i beslutsprocesser för att kunna påverka politiken i en riktning som gynnar deras kärnväljare och de grupper de representerar. Det är en strategi som bygger på erfarenhet och en tydlig medvetenhet om de politiska konsekvenserna av att stå vid sidan om.

Gabrielsson fortsätter med att förklara Vänsterpartiets motivation för att stödja Magdalena Andersson som statsminister. Det handlar inte om en blind lojalitet, utan om en strategisk bedömning. Partiet tror att det är från den politiska sidan som Socialdemokraterna opererar som Vänsterpartiet har sina bästa möjligheter att pressa igenom sin egen politik. Hon drar en tydlig slutsats baserad på tidigare erfarenheter: när Vänsterpartiet inte är direkt delaktigt i beslutsfattandet, blir resultatet av politiken markant sämre ur deras perspektiv. Detta uttalande understryker en djupgående skepsis mot Socialdemokraternas förmåga att ensamma driva igenom en tillräckligt progressiv politik som möter Vänsterpartiets krav. Förra året upplevde Vänsterpartiets kongress ett starkt gensvar när Magdalena Andersson besökte dem och mottogs med stående ovationer efter ett vänligt framförande. I år har situationen förändrats drastiskt. Inga socialdemokrater har hittills valt att besöka Vänsterpartiets kongress, en händelse som kan tolkas som en markör för den förändrade relationen och den ökade spänningen mellan partierna. Den uteblivna närvaron kan ses som en signal om att den tidigare mer öppenhjärtiga dialogen har ersatts av en mer ansträngd och till och med kylig relation, där båda sidor verkar inta mer defensiva positioner. Denna utveckling belyser de komplexa dynamikerna inom den svenska politiska oppositionen och de utmaningar som uppstår när olika partier med delvis skilda prioriteringar försöker finna en gemensam väg framåt





Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Vänsterpartiet och lobbyister: Ett demokratiskt vägvalVänsterpartiets kongress debatterar om näringslivslobbyister ska tillåtas som medlemmar. Texten argumenterar starkt för att partiet bör säga nej för demokratins skull, då lobbyismens natur bygger på ekonomiska resurser och hemliga uppdragsgivare snarare än öppenhet och jämlikhet.

Read more »

Valrörelsen och partiernas krav: Vänsterpartiet vill ha ministerposter, KD vill ändra föräldraförsäkringenInför valet 2026 ser vi tidiga politiska strider. Vänsterpartiet, under ledning av Nooshi Dadgostar, kräver ministerposter och en ny riktning för Sverige, med fokus på att sänka priser och stärka välfärden. Samtidigt vill Kristdemokraterna, representerade av Ebba Busch, avskaffa kvotering i föräldraförsäkringen för att ge en mer flexibel fördelning av ledigheten, vilket kan bli en del av överenskommelserna i en eventuell Tidöregering.

Read more »

Vänsterpartiet kräver regeringsinflytande – Bonnier köper BreakitVid Vänsterpartiets kongress upprepade partiledaren Nooshi Dadgostar kravet på att partiet ska ingå i regeringen för att påverka Sveriges riktning. Samtidigt meddelas att Bonnier köper hela nyhetsplattformen Breakit, med fokus på tech och startups.

Read more »

Kärnkraftsdebatt splittrar Vänsterpartiet i valplattformenVänsterpartiet brottas med frågan om att inkludera sitt kärnkraftsmotstånd i partiets valplattform. Medan vissa medlemmar vill betona sin 50-åriga hållning, oroar sig partiledningen för att det kan sabotera valkampanjen genom att fokusera debatten på kärnkraft istället för partiets övriga frågor. Situationen kompliceras ytterligare av lokala partiföreträdare i kärnkraftskommuner som befarar att det lokala valarbetet kan lamslås.

Read more »

Vänsterpartiet kräver plats i regering efter valsegerVänsterpartiet har på sin kongress beslutat att de ovillkorligen kommer att kräva en plats i en eventuell rödgrön regering vid en valseger. Detta innebär att partiet inte kommer att stödja eller släppa fram en regering de inte är en del av. Partiet presenterade även förslag om återinförd gratis tandvård för unga och ett utökat högkostnadsskydd.

Read more »

Vänsterpartiet kräver ministerposter, fartyg träffat i Hormuzsundet och Hovets ilska mot RysslandVänsterpartiet siktar på ministerposter i en rödgrön regering, ett fartyg har träffats av en okänd projektil i Hormuzsundet, och Hovet dementerar ryska anklagelser om kungens möte med Zelenskyj. Även en FN-soldat har dödats i Libanon.

Read more »