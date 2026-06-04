Vänsterpartiets kandidat förnekar Förintelsen och sprider antisemitiska budskap

Ruqayyah Alkhatib, en 36-årig kandidat för Vänsterpartiet i Örebro, har delat inlägg som förnekar Förintelsen och sprider antisemitiska budskap på sociala medier.
Ruqayyah Alkhatib , en 36-årig kandidat för Vänsterpartiet i Örebro, har delat inlägg som förnekar Förintelsen och sprider antisemitiska budskap på sociala medier. Hon står på kommun-, region- och riksdagslistan för partiet och har delat inlägg från antisemitiska profiler, inklusive Myron Gaines och Stewart Peters , som förnekar Förintelsen och sprider konspirationsteorier.
Alkhatib har också delat ett inlägg där den amerikanske programledaren Tucker Carlson påstås ha sagt att Israel hade kunskap om 11 september-attackerna innan de skedde. Hon har sedan sagt att hon inte står bakom alla inläggen och att hon delade dem för att visa på den judiska
Vänsterpartiet Förintelsen Antisemitism Ruqayyah Alkhatib Myron Gaines Stewart Peters Tucker Carlson
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