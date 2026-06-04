Vänsterpartiets kandidat förnekar Förintelsen och sprider antisemitiska budskap

Ruqayyah Alkhatib, en 36-årig kandidat för Vänsterpartiet i Örebro, har delat inlägg som förnekar Förintelsen och sprider antisemitiska budskap på sociala medier.

Ruqayyah Alkhatib , en 36-årig kandidat för Vänsterpartiet i Örebro, har delat inlägg som förnekar Förintelsen och sprider antisemitiska budskap på sociala medier. Hon står på kommun-, region- och riksdagslistan för partiet och har delat inlägg från antisemitiska profiler, inklusive Myron Gaines och Stewart Peters , som förnekar Förintelsen och sprider konspirationsteorier.

Alkhatib har också delat ett inlägg där den amerikanske programledaren Tucker Carlson påstås ha sagt att Israel hade kunskap om 11 september-attackerna innan de skedde. Hon har sedan sagt att hon inte står bakom alla inläggen och att hon delade dem för att visa på den judiska





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Vänsterpartiet Förintelsen Antisemitism Ruqayyah Alkhatib Myron Gaines Stewart Peters Tucker Carlson

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