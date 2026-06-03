Vänsterpartiets kandidater hyllade Hamas attack - trots partiledarens fördömande

Flera V-kandidater i Helsingborg deltog i firande av Hamas terrordåd den 7 oktober 2023. Trots partiledaren Nooshi Dadgostars tydliga fördömande arrangerades evenemang av Palestinska kvinnoförbundet där kandidater delade ut godis, barn kläddes i militärkläder och slagord om martyrdom ropades. Ytterligare exempel på förekomsten av pro-terrorhyllningar bland partiet företrädare som står i valet avslöjas.

Flera av Vänsterpartiet s kandidater i Helsingborg i höstens val firade Hamas attack mot Israel den 7 oktober 2023, trots att partiledaren Nooshi Dadgostar offentligt fördömde dådet.

Firandet arrangerades av Palestinska kvinnoförbundet, där flera V-kandidater är aktiva. Under firandet delades godis ut, barn kläddes i militärkläder och slagord till stöd för attacken ropades. Två riksdagsledamöter har uteslutits, bland andra Daniel Riazat efter anklagelser om olämpligt agerande och Lorena Delgado Varas efter anklagelser om antisemitism. I Landskrona sparkades Ali Hadrous ut efter avslöjanden om långtidsspridning av antisemitiska budskap och hyllning av terrorismskapade personer.

Orwa Kadoura, vice ordförande i Malmö, lämnade uppdrag efter deltagande i terrorhyllningar på demonstrationer och spridning av stöd till attacken på Facebook. Konflikterna har skakat partiet, och flera distrikt och medlemmar har krävt att partiledningen backar om vissa uteslutningar. Samtidigt kräver partiledningen ministerposter vid ett eventuellt maktskifte och framhåller V som regeringsdugligt. Expressen avslöjar hur ytterligare flera företrädare - som kandiderar i höstens val - hyllar terror.

Bland dessa finns Nidal Hejjo, Tamam Hashan, Soha Elhams, Ingrid Mattiasson Saarinen, Umihana Rasovic och andra. Rasovic och Mattiasson Saarinen sitter i valberedningen i Helsingborg. Dagen efter attacken höll partiledardebatt i SVT där Dadgostar fördömde Hamas terrorangrepp på civila och varnade för ett möjligt blodbad. Samtidig firades attackerna på andra håll i landet.

Palestinska kvinnoförbundet i Helsingborg bjöd in till ett bröllop för att fira samma dag som attackerna. Inbjudan innehöll klipp på civila som flyr från Musikfestivalen Supernova där över 350 mördades. Cirka 50 personer samlades på Gustav Adolfs torg, delade ut godis och viftade med palestinska flaggor. Flera barn var klädda i militäruniform och lyftes upp av publiken, som skanderade slagord om att Hamas skulle komma med självmordsoperationer och att segern var i deras händer.

Bland demonstranterna fanns Tamam Hashan, aktiv i kvinnoförbundet och kandidat för V i Helsingborg. På bilder poserar hon med liknande slagord. När Expressen kontaktar henne på arabiska säger hon att de inte firade för att problemet uppstod utan att det var en katastrof för Gaza. Hon påstår att hon inte minns utsagor om självmordsoperationer eller festlig stämning.

Vänsterpartiet fördömer Hamas som en terrororganisation. När hon tillfrågas om hon instämmer svarar hon osäkert och framhäver sin kamp för Palestina oavsett parti. Hon säger att Palestina för henne är en personlig kamp. Även Nidal Hejjo, aktiv i kvinnoförbundet och kandidat i Helsingborg, hyllade attacken på Facebook.

När hon kontaktas på arabiska undrar hon om det finns konflikt mellan kampen för Palestina och att kandidera för ett visst parti. Soha Elhams, kandidat i kommun- och regionvalet, deltar ofta med kvinnoförbundet. Hon sörjde i sociala medier 2023 en Hamaskrigare som hon kallade sin kusin. På bilden poserar den avlidne med raketgevär, automatkarbin och Hamas symboler





Expressen / 🏆 19. in SE We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Vänsterpartiet Hamas Attack 7 Oktober Terrorhyllning Antisemitism Helsingborg Val Palestinska Kvinnoförbundet

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Man åtalad för flera sexbrott mot barn - använde nikotin och pengar som lockbeteEn trettioårig man från Höglandet åtalas för mushärva sexbrott mot barn. En femtonårig pojke utsattes för våldtäkt och ett tiotal andra pojkar övergrepp via sociala medier. Åklagaren påstår att mannen utnyttjade sin auktoritet och gav ersättning i form av kontanter och nikotin. Över 1200 filmer, inklusive 700 med särskilt hänsynslöst material, beslagtogs. Mannen erkänner barnpornografi men förnekar våldtäkt och utnyttjande.

Read more »

Fallet i Borås, tysk industri och flera trafik- och olyckshändelser i SverigeEn personbil voltat i diket i Borås, ekonomiska data från Tyskland och Frankrike, gripande av internationellt eftersökt person, elbilsmarknadens utveckling och flera trafikincidenter runt om i Sverige ingår i den här sammanfattningen av nyheter.

Read more »

Wayne's Coffee i Helsingborg får tillstånd att servera alkoholWayne's Coffee i Helsingborg är först ut i kommunen att få tillstånd att servera alkohol. Ägaren Helena Thorn Kullenberg är osäker på om de kommer att skylta om ändringarna i framtiden.

Read more »

Kvinna i Helsingborg låtsades vara rörelsehindrad – lurade till sig 15 miljoner kronorUnder 15 år har kvinnan från Helsingborg fått ca 100 000 kronor i månaden för personlig assistans. Men tidigare i våras upptäckte kommunen att något inte stod rätt till. – Hennes assistenter hade andra jobb och övervakningsbilder visade att hon kunde röra sig obehindrat, säger Annika Andersson, omsorgsdirektör.

Read more »