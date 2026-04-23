Vänsterpartiledaren fotograferades framför kartor utan Israel – väcker frågor om partiets linje

Vänsterpartiets stöd för en tvåstatslösning ställs i fråga efter att partiledaren Nooshi Dadgostar fotograferades framför kartor som inte inkluderar staten Israel under partiets kongress. Händelsen har väckt debatt om partiets faktiska inställning till konflikten.

Bild: Mikael Jansson Vänsterpartiet deklarerar sitt stöd för en tvåstatslösning i konflikten mellan Israel och Palestina . Denna ståndpunkt ställs dock i kontrast till en händelse under partiets kongress, där partiledaren Nooshi Dadgostar fotograferades framför kartor som inte inkluderar staten Israel .

Denna situation har väckt frågor om partiets faktiska inställning till konflikten och dess engagemang för en verklig tvåstatslösning. Vänsterpartiet har länge varit en stark förespråkare för det palestinska folkets rättigheter och har konsekvent uttryckt sympati för deras situation. Partiet har formellt fastställt att man stödjer en tvåstatslösning som en väg framåt för att lösa den komplexa konflikten. Trots detta, och trots den officiella linjen, skapades en kontroversiell situation under partiets kongress förra helgen.

Palestinska riksförbundet, som var inbjudet av Vänsterpartiet, hade en försäljningsplats där de erbjöd palestinska föremål, inklusive kartor som inte avbildade staten Israel. Ziyad Moussa, vice ordförande i Palestinska riksförbundet, förklarar för SVT att han personligen inte tror på Israels existens och anser att kartorna inte bör betraktas som stötande. Han menar att de representerar en legitim del av palestinsk kultur och identitet.

Experter som SVT konsulterat framhåller att dessa kartor, som är vanliga souvenirer i Mellanöstern, kan tolkas på olika sätt. Fredrik Meiton, programchef för Mellanösternprogrammet på Utrikespolitiska Institutet, förklarar att tolkningarna varierar kraftigt beroende på vem som betraktar dem. Å ena sidan kan de ses som ett uttryck för palestinsk kultur och identitet, å andra sidan som en önskan om att Israel inte ska existera.

Anders Persson, lektor vid Linnéuniversitetet, betonar att kartor som saknar Israel är svåra att förena med konceptet om en tvåstatslösning. Han uttrycker oro över att försäljningen av dessa souvenirer på ett Vänsterpartiets evenemang kan väcka frågor om partiets syn på konflikten och om det finns en underliggande uppfattning om att Israel saknar legitimitet.

– Det kan uppfattas som problematiskt om man säljer den här typen av souvenirer på ett arrangemang av Vänsterpartiet, därför att det reser frågor kring huruvida synen på Israel- och Palestinakonflikten går ut på att den ena sidan saknar existensberättigande, säger Anders Persson. Nooshi Dadgostar har undvikit att kommentera sin egen syn på kartorna och hänvisar istället frågorna till Palestinska riksförbundet.

Hon har också avböjt att svara på ytterligare frågor om Palestinska riksförbundets närvaro på kongressen, och upprepar att partiet står för en tvåstatslösning. Hennes svar har dock kritiserats för att vara undvikande och för att inte adressera de frågor som väckts om partiets ståndpunkt. Situationen har skapat en debatt om hur Vänsterpartiet förhåller sig till Israels existens och om det finns en spänning mellan partiets officiella linje och de åsikter som uttrycks av dess samarbetspartners.

Denna incident understryker komplexiteten i konflikten och de utmaningar som finns med att hitta en rättvis och hållbar lösning som erkänner båda sidors rättigheter och behov. Det är tydligt att symboler och representationer spelar en viktig roll i konflikten och att även till synes neutrala föremål som kartor kan vara laddade med politisk mening och tolkas på olika sätt beroende på perspektiv





