Vänsterstyret i Stockholm: En katastrof för kollektivtrafiken?

Stockholms vänsterstyre planerar att ta över busstrafiken i egen regi, vilket riskerar att leda till högre kostnader, sämre kvalitet och nedskärningar i kollektivtrafiken. Analysen visar hur ideologiska beslut prioriteras framför effektivitet och resenärernas bästa, med potentiella negativa konsekvenser för stadens ekonomi och klimatmål.

Stockholm visar vad som kan vänta om Magdalena Andersson får styra landet. Vänstern är på väg att köra SL rakt in i väggen. Region Stockholm styrs redan av Socialdemokraterna, Centerpartiet och Miljöpartiet med stöd av Vänsterpartiet. Där genomförs löften denna mandatperiod och resultatet är beklämmande. I takt med att vänsterstyre t säger upp avtal med privata vårdgivare ökar både köer och kostnader, och samma tendenser syns nu inom kollektivtrafiken.

Storstockholms lokaltrafik – SL – bedriver idag ingen egen trafik utan förlitar sig på externa företag som SJ, MTR och Keolis, som vunnit upphandlingar. Men vänstermajoriteten vill förändra detta. Ursprungligen var planen att regionen skulle ta över pendeltågen, men politikerna insåg riskerna. Istället siktar man på att ta över busstrafiken i egen regi. Det finns en uttalad önskan om ett neutralt synsätt på driftsformer, där den aktör som erbjuder bäst kvalitet ska väljas, men praktiken tycks vara en annan. Regionens egna utredningar visar att detta kommer att bli kostsamt. Dagens busstrafik sköts av stora internationella företag som Nobina, VR och Transdev, som effektivt kan fördela kostnader och pressa priser. De rödgröna vill nu bygga upp hela den verksamheten själva för att kunna ta över trafiken i ett mindre avtalsområde, Sigtuna/Upplands Väsby, med cirka 30 busslinjer, från 2029. \De initiala kostnaderna förväntas uppgå till 220 miljoner kronor, och tjänstemän påpekar svårigheter med att rekrytera och behålla den nödvändiga personalen, vilket kommer att kräva inhyrd kompetens. Den största kostnaden är dock den löpande driften. Enligt opolitiska tjänstemän kommer egen regi att bli upp till 30 procent dyrare per utbudskilometer jämfört med upphandlingar. Under den tioåriga avtalsperioden i Sigtuna/Upplands Väsby kan merkostnaderna uppgå till 1,2 miljarder kronor, och på sikt kan notan bli ännu högre. Tanken är att Sigtuna-kontraktet ska möjliggöra övertagande av trafik även i Norrort och Norrtälje. Den rödgröna majoriteten hävdar att egen regi kan förbättra arbetsmiljön för chaufförerna, men det finns inga hinder för att ställa motsvarande krav i upphandlingar, som kortare arbetsdagar, högre löner eller fler pauser. Under de senaste tre åren har inga sådana krav ställts. Dessutom ökar risken för delade turer och uppsägningar under pågående avtal i egen regi. Det finns inget ideologiskt skäl att välja en viss driftsform. I områden med få bussbolag och dålig konkurrens kan egen trafik vara ett alternativ, men vänsterstyret i Stockholm agerar på ett fanatiskt sätt. \SL-trafiken befinner sig redan i djup kris. Nästan var femte resenär har försvunnit sedan före pandemin, vilket är sämre än i andra svenska och nordiska storstäder. Neddragningar på trafiken har lett till fortsatt minskat resande. Dessutom saknas fyra miljarder kronor för att färdigställa t-banan till Nacka och Barkarby, samt för att driftsätta nya tunnelbanetåg. I detta katastrofala läge vill de rödgröna öka kostnaderna för busstrafiken med över en miljard kronor, utan att åtgärda några egentliga problem. Trafiken i Sigtuna når redan regionens kvalitetsmål. Konsekvensen blir nedskärningar i kollektivtrafiken och/eller höjda skatter och SL-kortspriser. Denna vanstyre påverkar hela landet. Stockholm driver Sveriges tillväxt, men näringslivet larmar om svårigheter med SL-trafiken, vilket gör det svårare att locka arbetskraft. Klimatmålen hotas också. SL står för mer än hälften av all kollektivtrafik i Sverige, där potentialen att minska utsläppen är störst. Med nuvarande politik kommer ännu fler stockholmare att välja bilen. Många politiska bedömare har påpekat skillnaderna mellan Centerpartiet och Vänsterpartiet som ett problem. Men Centerpartiet tycks agera dörrmatta, där vänstern kör kollektivtrafiken i botten av ideologiska skäl. Centerpartiet krävde endast två regionråd och några elektriska pendelbåtar. Magdalena Anderssons kontroll är en katastrof för Stockholm





