Efter en varm och solig helg väntas kallare och blötare väder i Göteborgsområdet under veckan. Lågtryck och regn väntas under tisdag, onsdag och torsdag, och även fredag ser inte lovande ut.

Efter en helg med varmt och soligt väder i Göteborg sområdet väntas kallare och blötare väder i veckan. Under tisdagen väntas ett nytt lågtryck komma in från väster med kallare luft och regnskurar.

Temperaturen väntas inte stiga över 15 grader på flera dagar. - Nu är lågtrycken på gång. Framför allt under tisdagsdygnet. När det passerat får Göteborg lite svalare väder och en del skurar även under onsdag och torsdag, säger Anders Wettergren, meteorolog på SMHI.

På fredag är det skolavslutning på många skolor. Och då väntas ytterligare ett lågtryck. - Fredagen ser inte så lovande ut. Regn och en del skurar kommer säkert dyka upp under dagen.

Nu ser det mer ut som skurar än ihållande regn, men det hänger fortfarande i luften hur mycket det blir av det där regnet. Just nu ser torsdagen ut att vara bättre än fredagen och det är ett antal dagar kvar. Så om lågtrycket inte kommer in på det sättet vi tänker oss så kan det bli lite bättre.

Det ostadiga vädret ser ut att vara kvar även i nästkommande vecka men om det stannar ända till midsommar är fortfarande för tidigt att säga. - Vi kan bara uttala oss tio dagar fram i tiden, så det är svårt att säga. Men jag ser inte att lågtrycken ska försvinna än, säger Anders Wettergren





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Göteborg Väder Lågtryck Regn Skurar

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