Vanuatus drivande bakom FN-resolutionen om att begränsa klimatförändringar

Länder som bryter mot sina klimatåtaganden kan åläggas att betala "full ersättning till drabbade stater", enligt en ändrad FN-resolution som Vanuatu har varit drivande bakom. Destinationerna kan eventuellt få ersättning för klimatrelaterade skador, men en del av det ursprungliga utkastet har strykts under förhandlingar.

Vanuatus klimatminister Ralph Regenvanu. Vanuatu har varit drivande bakom den antagna FN-resolutionen om att begränsa klimatförändringar. Endast åtta länder – främst oljeproducerande stater som Saudiarabien, USA och Iran – röstade emot resolutionen.

Den bygger på ett yttrande från Internationella domstolen i Haag (ICJ) i fjol som slår fast att det är "olagligt" för länder att försumma sina klimatåtaganden. Det ursprungliga utkastet till FN-resolutionen har dock fått tonas ner efter förhandlingar. En del om att skapa ett register med bevis på klimatrelaterade skador i världen har fått strykas. Men den slutliga versionen konstaterar fortfarande att länder som bryter mot sina klimatåtaganden kan åläggas att betala "full ersättning till drabbade stater".

"Det här är en kraftfull bekräftelse av internationell rätt, klimaträttvisa, vetenskap och staters ansvar att skydda personer från den eskalerande klimatkrisen", säger han i ett uttalande





