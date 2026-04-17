Vapenvila mellan Israel och Libanon inledd – anklagelser om brott och firande i Beirut

Vapenvilan mellan Israel och Libanon har trätt i kraft, men Libanon anklagar redan Israel för brott mot avtalet. Samtidigt firas vapenvilan i Beirut. En svensk man åtalas i USA för grova stölder från Svenska kyrkan, och en brand på E4 i Knivsta har lett till vägavstängning.

Libanon anklagar Israel för vapenvilebrott kort efter vapenvilans början, med rapporter om attacker mot städer i södra Libanon . Militären uppmanar invånare att avvakta med återvändande till de drabbade områdena. Samtidigt firas vapenvilan i Beirut med glädje och skott i luften, där människor ses återvända till södra förorter som utsatts för kraftiga israeliska bombningar. I USA har en svensk man åtalats för att misstänkt ha stulit närmare 35 miljoner kronor från Svenska kyrkan i New York.

Brotten ska ha pågått under sex år, där mannen utnyttjat sin ställning som anställd och styrelsemedlem för att komma åt kyrkans medel, som han enligt utredningen använt till privat konsumtion och misslyckade affärsprojekt. Mannen nekar till anklagelserna, och kyrkan betonar att verksamheten fortsätter som planerat. På E4 i Knivsta har ett släp med farligt gods börjat brinna, vilket lett till att vägen är avstängd i norrgående riktning med en prognos för öppning tidigast klockan 03. Ingen person ska ha skadats i incidenten. President Donald Trump uppger att USA och Iran är nära ett fredsavtal gällande Irans kärnvapenprogram, där Iran sägs ha gått med på viktiga punkter, inklusive att inte anrika uran för kärnvapenändamål. Samtalen kan återupptas i helgen, och Trump är beredd att resa till Pakistan om ett avtal skrivs under där. I Storbritannien pressas premiärminister Keir Starmer att avgå efter nya avslöjanden kring den brittiske diplomaten Peter Mandelson, som inte godkändes vid en säkerhetsgranskning men ändå tillsattes som ambassadör. Slutligen har en person förts till sjukhus efter en singelolycka på E4 norr om Söderhamn, där en bil kört in i ett träd





Expressen / 🏆 19. in SE We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Israel Libanon Vapenvila Svenska Kyrkan USA

United States Latest News, United States Headlines

