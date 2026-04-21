Efter ett avtal om eldupphör återvänder civila till ett förstört södra Libanon, medan israeliska styrkor kvarstår. Analysen diskuterar hur våldsanvändningen paradoxalt nog kan stärka Hizbollahs ställning och varför diplomati är den enda vägen framåt.

I spåren av det nyligen aviserade eldupphöret mellan Israel och Libanon återvänder nu familjer till sina hem i södra Libanon . När de rör sig genom ruinerna möts de av gula flaggor, symboler för Hizbollah , som vajar i vinden. Trots att ett tio dagar långt avtal om vapenvila har slutits kvarstår en djup oro och osäkerhet kring regionens framtid. Israel iska styrkor har deklarerat att de ämnar stanna kvar i den södra delen av landet, med en kontrollzon som sträcker sig en mil in över gränsen.

Denna militära närvaro, i kombination med den israeliska rätten att genomföra punktinsatser när som helst, skapar ett spänt läge där civilbefolkningen hamnar i kläm. Infrastrukturen i landet är förödande skadad; broar har sprängts och hela stadsdelar har jämnats med marken, vilket gör den humanitära situationen akut. Historiskt sett har Hizbollahs roll i Libanon varit djupt splittrad. Många libaneser ser med avsmak på milisens beslut att ensidigt inleda krigshandlingar mot Israel den 8 oktober 2023, ett agerande som för många framstod som lojalt mot Irans intressen snarare än det libanesiska folkets behov. Hizbollah har länge varit en stat i staten, med en militär kapacitet som överträffar den nationella arméns. Problemet är dock att varje israelisk bomb som fälls över tätbefolkade områden i Beirut eller södra Libanon paradoxalt nog stärker milisens narrativ. När civilbefolkningen upplever att staten är oförmögen att skydda dem, vänder de sig till den enda aktör som utger sig för att erbjuda ett aktivt motstånd. Detta skapar en farlig spiral där Israels försök att försvaga Hizbollah militärt istället bidrar till att cementera deras ideologiska grepp om befolkningen. Det politiska spelet mellan Benjamin Netanyahu och ledningen inom Hizbollah liknar en destruktiv pingismatch. Genom retoriska hot och våldsamma eskaleringar göder parterna varandra och förstärker behovet av sin egen existens inför sina respektive folk. Denna dynamik har påskyndat framväxten av radikala krafter och skapat ett tomrum där diplomati har fått stå tillbaka för ren våldsanvändning. Libanons militärchef Joseph Aoun har vid upprepade tillfällen betonat att det enda hållbara alternativet är dialog och diplomatiska samtal. Även om sådana förslag i dagens polariserade klimat kan framstå som naiva, utgör de den enda vägen bort från den ändlösa våldsspiralen. Att fortsätta på den inslagna vägen med massiva flyganfall och militär ockupation riskerar bara att permanenta instabiliteten i Mellanöstern och utplåna hoppet om en fredlig framtid för Libanons civila invånare





