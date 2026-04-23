Vapenvilan mellan Israel och Libanon förlängd – Trump om Iran och våld

Vapenvilan mellan Israel och Libanon har förlängts med tre veckor efter ett möte i Vita huset. Donald Trump kommenterar även Irans vapenlager, våldet i Libanon och kritiserar påven.

Vapenvila n mellan Israel och Libanon har förlängts med tre veckor, enligt ett meddelande från Donald Trump på Truth Social. Trump beskriver ett möte i Ovala rummet där USA:s vicepresident JD Vance, utrikesminister Marco Rubio, ambassadör i Israel Mike Huckabee och ambassadör i Libanon Michel Issa deltog tillsammans med högt uppsatta representanter från båda länderna, och beskriver mötet som ”mycket bra”.

Samtidigt rapporteras om raketer avfyrade från Libanon mot norra Israel, specifikt mot staden Shtula, som Israel hävdar har stoppats av deras militär. Hizbollah bekräftar att de avfyrat raketer som svar på israeliska attacker mot södra Libanon, vilket Israel förnekar. En israelisk flygräd i södra Libanon har resulterat i tre dödsfall och ytterligare två skadade, inklusive ett barn. Libanons president Joseph Aoun förnekar direktkontakt med Israels premiärminister inför kommande samtal mellan Libanons ambassadör Nada Hamadeh Moawad och Israels USA-ambassadör Yechiel Leiter.

Donald Trump hävdar att Iran eventuellt har utnyttjat vapenvilan för att förstärka sina vapenlager, men att USA:s militär kan slå ut dessa på kort tid. Han uttrycker en önskan om ett ”evigt” avtal, men betonar att det endast kommer att ingås om det gynnar USA, dess allierade och världen i stort. Trump bestrider även påståenden om att han är angelägen om att avsluta konflikten.

Parallellt med detta förbereds en andra omgång av fredssamtal i Vita huset, där Trump kommer att träffa israeliska och libanesiska sändebud. Påven Leo har fördömt våldet mot demonstranter i Iran, vilket tidigare kritiserades av Trump för att ha uteblivit. Påven fördömer även civila dödsfall i kriget och beklagar att fredssamtalen med Iran har misslyckats, vilket ledde till att Trump kallade påven för ”fruktansvärd” på Truth Social.

Spänningarna fortsätter att vara höga med rapporter om ytterligare israeliska flygräder mot södra Libanon, som resulterat i dödsfall och skador. Israels försvarsminister Israel Katz varnar för att Israel är redo att återuppta striderna med Iran, i väntan på godkännande från USA, och lovar en ”annorlunda och dödlig” attack. Samtal mellan Israel och Libanon planeras i Washington. Den nuvarande vapenvilan, som är bräcklig, löper ut på söndag, och Libanon förväntas begära en förlängning på en månad.

På Västbanken har en 15-årig pojke dödats av israelisk militär i Nablus. Libanons ledare anklagar Israel för krigsbrott efter att fem personer, inklusive en journalist, dödats i israeliska attacker. Trump har dessutom gett order om att ”skjuta och döda alla fartyg” som lägger ut minor i Hormuzsundet, och hävdar att USA:s minröjare arbetar med att röja sundet. Han ifrågasätter även Irans ledarskap





