Var är de vuxna? – En kuslig skildring av familjerelationer i medelklassen

Nina Lykkes nya roman "Var är de vuxna?" utforskar moderna föräldraskapets utmaningar och identitetsproblem i medelklassen. Texten analyserar romanens karaktärer, teman om alienation och skräckelement, samt hur den kritiserar samtida debatter.

Nina Lykke s roman "Var är de vuxna?" utforskar med kuslig precision medelklassens relationella landskap, där moderna föräldraskapets komplexitet och individens identitet krockar. Romanen presenterar karikatyrer av karaktärer, men djupnar också till en gastkramande skräckberättelse om alienation från de närmaste, skriver Kristina Lindquist. Man kan återkomma till en särskild replik som belyser romanens centrala teman.

Tidigt i verket, likt en scen från Lars Noréns pjäs "Och ge oss skuggorna", reflekterar en karaktär över sitt föräldrahem som ett inferno. Hustrun, dock, visar ingen sympati och konstaterar lakoniskt: "Jag tycker att när man är 60 år, då borde man vara klar med sin barndom." Denna tanke genomsyrar även Ida, en snart sextioårig parterapeut som bär på sin döda mor som ett ständigt närvarande spöke. Hon beskriver hur hon "tar av mig ena handsken och lirkar in handen innanför kläderna, lägger den mot bröstet och upprättar kontakt med mamma, som bor inom mig." Lykke fångar skickligt den paradoxala situationen att vara både barn och mor, men ändå inte helt identifiera sig med endera rollen. I "Var är de vuxna?" fortsätter Lykke sin utforskning av medelklassens relationella svårigheter, med titlar som "Vi är inte här för att ha roligt" och "Nej och åter nej" som föregångare. Romanen gestaltar en komplicerad modersrelation som vecklas ut som en ömtålig karta, där minnet av en kram blir en tvångstanke om att vara en "lysten karl" som tränger sig på en "motvillig kvinna". Idas vuxna son har dessutom slutat svara på sms, möjligen på grund av hennes påträngande natur eller hennes oförmåga att uppfatta hans gråt när han var åtta år. Frågan kvarstår: när är man egentligen klar med sin barndom? Romanen framskrider i en rasande, gestisk prosa som saknar transportsträckor och känns skräddarsydd för en tid utan tålamod. Den är full av uttryck som "... och jag drack kaffe och höll ansiktsmusklerna i styr, åh ja, tusen tack, det var fint sagt, upp och ner, en dag i taget." Problemet är dock att Lykke tycks ha sammanfogat två distinkta böcker inom ramen för mindre än 200 sidor. "Var är de vuxna?" brottas med en sedan länge uttömd debatt, presenterad genom karikatyrer, och antydan om att föräldrar förvandlats till smickrande ja-sägare. När Ida kämpar med smutsiga skor på ett spårvagnssäte, uppstår en känsla av att tiden står stilla. "Överallt i traditionella och sociala medier pratade och skrev vuxna människor om hur mycket de lärde sig, varje dag, av sina kloka tonåringar." Tanken att lyssna på en tonåring framställs som löjlig. "Var är de vuxna?" ifrågasätter syftet med en debatt som framställs som trivialiserad och karikerad. Sonen deklarerar med allvar under en konfrontation: "Jag är barnet i den här relationen och har därför inget ansvar." Den andra berättelsen inom romanens pärmar är en hisnande skräckhistoria som är svår att lägga ifrån sig. Den visar hur Lykke inte kunde låta bli att kämpa mot tidsandans krafter. Denna skräckhistoria, som knappt går att släppa, skildrar Idas gradvisa alienation från sina barn och barnbarn som en tvetydig mardröm, gestaltad med stor skicklighet. Frågan uppstår om hon borde ha insett att inbjudan till sjukhuset för att träffa det nyfödda barnet var ett test av hennes gränslösa natur





