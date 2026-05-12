Var fjärde amerikan tror på fejkats skjutning på korrespondensmiddagen i Washington

En opinionsmätning visar att 25% av amerikanerna tror på konspirationsteorin, och fler demokratiska än republikanska väljare. Ung och äldre ålder påverkar också, fler yngre än äldre tror på konspirationen:

"Var fjärde amerikan tror att skjutningen på korrespondensmiddagen i Washington var fejk", skriver Washington Post . Kort efter den skjutning den 26 april spred sig konspirationsteorier på sociala medier .

Flera personer, inklusive Kongressledamöter, anklagade Republikanerna för att ha hittat på allt. En ny opinionsmätning visar att 25 procent av amerikanerna tror på konspirationsteorin och fler demokratiska än republikanska väljare. Ung och äldre ålder påverkar också - fler yngre än äldre tror på konspirationen. US-president Donald Trump uttalade sig: "Det finns inget som stärker att skjutningen skulle vara fejk.

I förra veckan åtalades den misstänkte skyttenCole Tomas Allen för fyra brott, bland annat mordförsök på Donald Trump. "





Expressen / 🏆 19. in SE We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

USA Politik President Trump Läs Washington Post Opinionsmätning Konspirationsteorier Sociala Medier Ungdom Arlder Demokrater Republikaner Läs Fri Bästa Märkt Stämmde

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

SPELARBETYG: De var bäst i Stockholmsderbyt - AllsvenskanSOLNA. Djurgården slog AIK med 4-2. Här är Fotbollskanalens spelarbetyg.

Read more »

Det var slumpen som gjorde mig till kulturmanMånga svenskar lever tråkiga liv utan konst. Ett möte med Hilding Linnqvists 'Torgbild, fransk småstad' räckte för att göra Mikael Timm till en kulturman.

Read more »

Vargattack bekräftad i Sävar – Ung förets tragiska död och förövars kritik26‑åriga Wilma Gerklev berättar om fölets död i en vargattack i Sävar, de nya DNA‑bevisen som bekräftar rovdjuret, samt den hårda kritik och stöd hon mottagit på sociala medier. Hon beskriver sin sorg, skuldkänslor och hur hon får stöd för att fortsätta med hästuppfödning och minnesplatsen för fölet.

Read more »

Myndigheten varnar gravida kvinnor för vitt snusVar femte ung kvinna snusar. Nu larmar Folkhälsomyndigheten för påstådda hälsofördelar med vitt snus – och varnar den som vill bli mamma.

Read more »