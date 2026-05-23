Var noga med var du köper biljetter: För att undvika oseriösa återförsäljare

Den här typen av andrahandsförsäljning är inte bara ful, den drabbar både arrangörer och, framför allt, fans som tvingas betala orimliga summor för att få uppleva något de sett fram emot länge. Det har blivit allt vanligare att oseriösa företag köper upp stora mängder biljetter till konserter och evenemang – för att sedan sälja dem vidare till dubbla priset. För att undvika oseriösa återförsäljare, uppmanas alla att vara noga med var man köper biljetter. Gå alltid via den officiella arenan eller arrangören.

Den här typen av andrahandsförsäljning är inte bara ful, den drabbar både arrangörer och, framför allt, fans som tvingas betala orimliga summor för att få uppleva något de sett fram emot länge, skriver insändarskribenten.

Bild: Oscar Olsson/TT. Det har blivit allt vanligare att oseriösa företag köper upp stora mängder biljetter till konserter och evenemang – för att sedan sälja dem vidare till dubbla priset. Den här typen av andrahandsförsäljning är inte bara ful, den drabbar både arrangörer och, framför allt, fans som tvingas betala orimliga summor för att få uppleva något de sett fram emot länge. Det handlar inte om privatpersoner som säljer en biljett de själva inte kan använda.

Det handlar om företag som systematiskt utnyttjar människors längtan efter kultur och upplevelser. De skapar en artificiell brist, driver upp priserna och gör det svårare för vanliga människor att ha råd att gå på evenemang. Jag vill därför uppmana alla: var noga med var ni köper era biljetter. Gå alltid via den officiella arenan eller arrangören.

Om priset verkar för högt eller sidan känns tveksam, tickar en klocka för nedräkning eller blinkar text med"nu har det sålt 15 biljetter redan", dubbelkolla innan du trycker på "köp". Varje gång vi väljer rätt kanal minskar vi utrymmet för de aktörer som tjänar pengar på att lura andra. Låt inte oseriösa återförsäljare förstöra glädjen i våra gemensamma kulturupplevelser. Tillsammans kan vi göra skillnad genom att vara uppmärksamma och köpa biljetter på rätt sätt





GoteborgsPosten / 🏆 45. in SE We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Oseriösa Återförsäljare Andrahandsförsäljning Konserter Evenemang Kulturupplevelser Biljetter Rätt Kanal Glädjen Kultur Kulturupplevelser

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Elfsborg missade poäng mot Mjällby, men Kjaer var nöjd efter den jämna matchenI går i fotbollsmatchen mot Hammarby missade Elfsborg flera bra lägen att vinna men fick endast ett poäng efter en complémentaire sluttjänst mot Mjällby. Djup in på tilläggstiden hade dock Elfsborg de största chanserna att avgöra men målvakten Robin Wallinder var oförskakbar och räddade inché ut till hörna. Mjällby spelade utan sin mittfältare Elliot Stroud som lämnade matchen vid huvudvärk. Trots detta lyckades laget hämta en poäng efter en intrigig avslutning av Jeppe Kjaer efter fint samspel.

Read more »

Lisa Magnusson: Vem var den tyske affärsmannen som tappade sina anteckningar i latrinen?Historien är riktigt snuskig – inte konstigt att man blir nyfiken.

Read more »

Polisen ur det blå: 'Det kan var obehagliga' - 'spridning av filmerna' från olyckan stoppasPolisen uppmanar till att inte sprida vidare filmer från en traumainducing olycka, vilket kan ge obehag och rädsla till allmänheten.

Read more »

Kebabexperten Branne Pavlovic: ”Det är ganska dåligt skryt, det funkar inte på tjejer”Komikern och radioprogramledaren Branne Pavlovic har profilerat sig som kebabinfluencer på Instagram.

Read more »