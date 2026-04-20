Varför högskoleprovet är avgörande för ungas mod att välja rätt

En analys av hur högskoleprovet fungerar som en trygghet för gymnasieelever och varför begränsningar av provet kan leda till att fler väljer bort svåra men viktiga utbildningar.

I Sverige har vi byggt upp ett samhälle som i mångt och mycket bygger på idén om att det aldrig är för sent att ändra riktning. Vi ser det i allt från underhållningsindustrins hyllade moment i Melodifestivalen till den struktur som genomsyrar hela vår utbildningsapparat. Komvux, vuxenutbildningar och möjligheten att skriva högskoleprovet utgör fundamentet i denna svenska modell där en första misslyckad prestation inte behöver betyda att dörrarna stängs för evigt.

När över 100 000 individer nyligen samlades för att genomföra högskoleprovet var det inte bara en akademisk prövning. För många representerar det en livlina, en försäkring och en möjlighet att korrigera tidigare val i livet. Den pågående debatten kring provets kvalitet och dess korrelation med studieresultat på universitetet missar ofta den psykologiska dimensionen av vad en sådan ventil faktiskt gör med människors beslutsfattande under gymnasietiden. Forskning och rapporter från bland annat Riksrevisionen och fackförbund som Sveriges Ingenjörer har väckt frågor kring om studenter som antas via högskoleprovet presterar sämre än de som kvoteras in via sina gymnasiebetyg. Detta har lett till krav på att minska provets inflytande, särskilt inom krävande tekniska utbildningar. Men om vi strikt begränsar oss till dessa siffror riskerar vi att förlora en central aspekt av varför unga människor väljer som de gör. Författaren till denna reflektion lyfter fram en personlig erfarenhet: utan vissheten om att högskoleprovet fanns som en säkerhetsventil, hade valet av det naturvetenskapliga programmet aldrig blivit av. Rädslan för att få lägre betyg i avancerad matematik eller fysik blir för många en barriär som hindrar dem från att följa sina intressen. När omgivningen, och ibland till och med lärare, varnar för den höga arbetsbördan på vissa program skapas en kultur där elever väljer taktiskt istället för intressebaserat. Detta fenomen är en tydlig indikation på ett underliggande systemfel. Sveriges Ingenjörer har genom analys av data från 200 000 elever visat att elever på natur- och teknikprogrammen ofta får lägre betyg än elever med liknande förutsättningar på andra program. Detta skapar en ond cirkel där elever undviker de svåra utbildningarna av rädsla för att deras betygspoäng ska sänkas, vilket i sin tur leder till att färre väljer de tekniska och vetenskapliga banor som samhället är i akut behov av. Att i detta läge föreslå att högskoleprovets betydelse ska minska är som att sätta ett plåster på ett djupt sår. Det löser inte problemet med att elever känner sig tvingade att välja bort svåra kurser av ren rädsla för konsekvenserna. Om vi vill ha en skola som främjar mod och nyfikenhet måste vi behålla och värna om system som tillåter en andra chans. För när den möjligheten försvinner, försvinner också viljan hos unga att satsa på det som är svårt men stimulerande. Om vi tar bort säkerhetsnätet kommer färre att våga hoppa, och det är en förlust som sträcker sig långt bortom en enskild elevs betyg





