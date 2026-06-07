Varför LO borde stödja Sverigedemokraterna

En debattartikel som argumenterar för att LO borde tacka Sverigedemokraterna och uppmana sina medlemmar att rösta på partiet, eftersom SD har stoppat den skadliga arbetskraftsinvandringen och förbättrat villkoren för svenska arbetare.

Under de åtta år som Socialdemokraterna styrde Sverige, mellan 2014 och 2022, präglades arbetsmarknadspolitiken av en omfattande arbetskraftsinvandring. Denna politik, som drevs igenom av Centerpartiet och sedan upprätthölls av den socialdemokratiska regeringen, ledde till att arbetslösheten steg till över nio procent.

Först efter valet 2022, när Sverigedemokraterna fick ett avgörande inflytande, började en förändring ske. Det är därför hög tid att LO, som representerar landets arbetare, erkänner att Sverigedemokraterna har varit de som faktiskt förbättrat villkoren för den svenska arbetarklassen. Torbjörn Hållö, LO:s chefsekonom, har själv medgett att en stor tillströmning av arbetskraft inom vissa yrken pressar lönerna och villkoren.

Detta är precis vad som har hänt under de senaste åren, och Centerpartiets politik har medvetet syftat till att gynna arbetsgivare på bekostnad av arbetstagare. Socialdemokraterna, som under åtta år inte gjorde något för att stoppa denna utveckling, försöker nu lägga skulden på borgerligheten. Men det är uppenbart att det är de blågula partierna, med SD i spetsen, som har tagit itu med problemet.

Genom att stoppa massinvandringen och pressa ner inflationen har SD-regeringen lyckats öka reallönerna och sänka skatterna för de som arbetar. Detta är en framgång för svenska arbetare. LO borde stå i främsta ledet och tacka Sverigedemokraterna för deras insatser. Istället för att vara bundna till Socialdemokraterna genom pengar, makt och personliga relationer, borde LO uppmana sina medlemmar att rösta på det parti som verkligen värnar om deras intressen.

Om Magdalena Andersson efter nästa val försöker bilda regering, kommer hon att vara beroende av Centerpartiets stöd. Detta parti har alltid prioriterat invandring framför bättre villkor för arbetare och företagare. Det är möjligt att föra en företagsvänlig politik samtidigt som man sätter svenska intressen främst, men Centerpartiet har konsekvent valt en annan väg. Sverigedemokraterna har visat att det går att kombinera en ansvarsfull migrationspolitik med sänkta skatter och förenklade regelverk.

Därför borde LO inte bara tacka SD, utan aktivt uppmana sina medlemmar att rösta på partiet i nästa val. Utan Sverigedemokraterna hade den positiva utvecklingen för svenska arbetare aldrig ägt rum





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