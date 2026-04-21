Varför Sebastian De La Vega lämnade Robinson i förtid

Efter sexton dagar i Robinson valde Sebastian De La Vega att avbryta sin medverkan. Han berättar nu öppet om beslutet att prioritera kärleken till Peg Parnevik och ge sin plats till andra deltagare.

Efter sexton intensiva dygn på den öde ön tog Sebastian De La Vega det drastiska beslutet att frivilligt lämna Robinson . Beslutet väckte stor uppmärksamhet både bland de övriga deltagarna och tv-tittarna, då han valde att kliva av tävlingen trots att han fortfarande var vid god hälsa. Bakom beslutet låg en komplex kombination av hemlängtan, en önskan att göra gott för sina medtävlare och en stark längtan efter att få fira sin flickvän Peg Parnevik .

Sebastian förklarar i efterhand att tiden på ön gav honom ett perspektiv som få andra upplever i sin vardag. Han insåg att det fanns deltagare som kämpade med en betydligt starkare drivkraft och en djupare dröm om att vinna programmet än vad han själv kände vid det tillfället. För honom blev det en fråga om moral och ärlighet mot sig själv och de andra att lämna plats åt någon som verkligen ville nå hela vägen fram. Särskilt omnämnd i sammanhanget är Hanna, en av de andra deltagarna, som tidigare hade uttryckt hur oerhört mycket Robinson betydde för henne och hennes pappa. Sebastian kände att det var rätt beslut att ge sin plats vidare, då han såg hur mycket en fortsatt vistelse på ön skulle betyda för hennes personliga resa och tävlingsambitioner. Utöver den medmänskliga aspekten spelade kärleken till flickvännen Peg Parnevik en avgörande roll i beslutsfattandet. Att vara isolerad från omvärlden och sin partner var en påfrestande upplevelse, och tanken på att missa hennes 30-årsdag kändes oacceptabel. Sebastian beskriver hur tankarna på firandet hemma i Sverige blev en drivkraft som till slut övervägde tävlingsinstinkten. Även om logistiken kring hemresan innebar att han inte hann fram exakt till själva födelsedagsdagen, lyckades han etablera kontakt med Peg omedelbart efter att inspelningarna avslutats, vilket innebar en enorm lättnad för dem båda. Efter att ha lämnat ön och tagit sig hem till verkligheten dröjde det inte länge innan paret kunde återförenas. Några dagar senare möttes de upp under mer avkopplande former i Grekland, där de äntligen kunde fira Pegs stora dag och landa i den upplevelse som Sebastian burit med sig från djungeln. Idag, tre år in i deras relation och med ett gemensamt boende, ser Sebastian tillbaka på tiden i Robinson som ett minnesvärt äventyr som lärde honom mycket om prioriteringar. Även om Robinson är ett spel som går ut på att vinna och överleva, valde han att prioritera de personliga relationerna och ärligheten mot sig själv. För Sebastian var segern i Robinson aldrig lika viktig som tryggheten i att vara sann mot sina egna värderingar och de människor han håller av mest. Beslutet att kliva av blev därmed inte ett tecken på svaghet, utan snarare ett medvetet val att styra sitt liv i den riktning som gav honom mest glädje och frid





