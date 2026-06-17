Varias porter och händelser från VM och fotbollswärlden

Artikeln samlar flera nyhetshändelser inklusive Messi och Mbappés prestationer, engelska laguppställningar, juridiska problem för Partey och Torabi, italienska fotbollsskolansframgångar och Barças nya bud. Det handlar också om Lamouchi och Gignac samt vikten av gruppens sammanhållning.

Den här artikeln behandlar flera tennis- och fotbollshändelser. Messi har inte hållit några presskonferenser under VM ännu och en oväntad händelse inträffade under matchen. Jordan Pickford och andra engelska spelare om nämns.

Det rapporteras att Anthony Gordon kanske startar i stället för Rashford och att Trevoh Chalobah kommer att ersätta någon. Engelska fans är kända för sina flaggor och Daily Telegraph varnar för något. Mbappé svarar på kritiker och blir Frankrikes bästa målskytt genom tiderna. Mike Maignan får lågt betyg.

Partey står åtalad i England och hans visum har gått ut. Mehdi Torabi kan inte spaka. La Repubblica skriver om den italienska fotbollsskolans framgångar och Amorims drömmar. Barça är beredda att öka sitt bud för en spelare.

Lamouchi var förkrossad efter förlusten och två hjälptränare var nära slagsmål. André-Pierre Gignac hjälpte Lamouchi. Slutsatsen är att bra stämning i truppen förstärks genom att alla ger allt på planen





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