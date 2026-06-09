Världen i fokus: Från politiska kriser till sportsliga utmaningar

En omfattande genomgång av aktuella händelser världen över, inklusive politiska val i Peru och USA, rättsliga processer i ICC och sportsliga bakslag.

I Peru befinner sig nationen i ett politiskt dödläge efter ett presidentval där ingen vinnare kunnat utses trots att majoriteten av rösterna räknats. Kampen står mellan den vänstersinnade psykologen Roberto Sánchez och den högerpopulistiska Keiko Fujimori.

Situationen är extremt jämnt, med endast några tusen röster som skiljer kandidaterna åt, vilket har skapat en osäkerhet kring landets framtida ledarskap. Fujimori, som är dotter till den tidigare auktoritäre presidenten Alberto Fujimori, försöker för fjärde gången nå makten, medan Sánchez kämpar mot anklagelser om oegentligheter med partibidrag. Det är en situation som speglar den djupa politiska splittringen i landet. Samtidigt i USA har realitystjärnan Spencer Pratt upplevt ett bakslag i sin politiska ambition.

Efter ett genombrott i tv-serien The Hills försökte han ta steget in i politiken som republikan i Los Angeles, en stad där den demokratiska dominansen är överväldigande. Med mindre än femton procent av väljarkåren som republikaner var oddsen låga, och det bekräftades nyligen att Pratt förlorat primärvalet mot Nithya Raman. Raman kommer nu att gå vidare och utmanas av den sittande borgmästaren Karen Bass i novembervalet.

Pratts resa från underhållningsbranschen till politiken har visat sig vara betydligt svårare än hans tidigare karriärsteg. På den internationella juridiska arenan har en stor skandal utbrottit vid Internationella brottmålsdomstolen, ICC. Chefsåklagaren Karim Khan har stängts av från sin tjänst efter allvarliga anklagelser om sexuella trakasserier mot en medarbetare på hans kontor. Beslutet ska nu prövas av Assembly of State Parties, det organ som representerar samtliga medlemsländer anslutna till domstolen.

Khan själv nekar till anklagelserna och hade redan i maj 2025 frivilligt klivit åt sidan för att kunna fokusera på sitt försvar, vilket innebär att suspensionen i praktiken inte ändrar hans nuvarande situation nämnvärt, då han redan var inaktiv i rollen. Inom sportvärlden har en sorglig händelse drabbat den somaliske domaren Omar Artan. Artan, som skulle ha skrivit historia som den första domaren från Somalia i ett fotbolls-VM, nekades inresa till USA.

Trots att han enligt uppgift innehade ett giltigt visum stoppades han av amerikanska gränsmyndigheter i Miami på grund av orosmoment vid en bakgrundskontroll. Detta innebär att han inte kan delta i VM 2026, vilket är ett hårt slag för både domaren och den somaliska idrottsrörelsen. I en annan sportslig nyhet har gruppindelningen för nästa ishockey-VM presenterats. Det svenska landslaget Tre Kronor hamnar i en utmanande grupp A i Mannheim tillsammans med tunga motståndare som Finland, Schweiz och värdnationen Tyskland.

I Japan har invånarna i staden Utsunomiya tvingats till extrema säkerhetsåtgärder efter att en björn siktats i stadsmiljön. Under tre dagar har djuret rört sig i områden där människor vistas, vilket tvingade nästan hundra skolor att stänga sina dörrar för att skydda eleverna. Poliser och jägare letar nu intensivt efter djuret, som beskrivs vara ungefär en meter långt.

Detta är en del av en oroande trend där björnattacker i Japan har ökat markant, med ett rekordhögt antal dödsfall under det senaste året, vilket har gjort naturen till ett direkt hot mot befolkningen i vissa regioner. På den ekonomiska fronten har New York-börsen visat tecken på återhämtning efter en svajig period. Efter en tid av nedgång har tron på AI-bolagen återvänt, vilket ledde till kraftiga uppgångar för chipjättar som Micron Technology och Marvell Technology.

Marknaden påverkades även positivt av att Donald Trump manade till eldupphör mellan Israel och Iran, vilket dämpade den geopolitiska oron och fick börser världen över att stabiliseras. Denna optimism har gett en välbehövlig skjuts åt tekniksektorn. Avslutningsvis rapporteras om en tragisk händelse i Malmö, där en man hittades död i bostadsområdet Nydala under måndagen. Polisen utreder händelsen som ett mord och en person har redan gripits för förhör.

Det råder ännu stor oklarhet kring omständigheterna kring dödsfallet, men utredningen pågår för fullt för att fastställa vad som faktiskt har hänt och säkerställa att rättvisa skipas





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