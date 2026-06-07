Den 28 februari 2026 genomförde USA och Israel enattack mot Iran som resulterade i dödandet av ayatolla Khamenei. Iran svarade med motattacker mot Israel. Nu försöker Pakistan skapa en förhandlingslösning mellan USA och Iran, med blockaden av Hormuzsundet som central fråga. Samtidigt fortsätter strider mellan Israel och Hizbollah i Libanon trots påstådd vapenvila. Den israeliska armén har upptäckt omfattande tunnelsystem finansierade av Iran under fortet Beaufort.

Den 28 februari 2026 genomförde USA och Israel ett gemensamt militärt angrepp mot Iran , vilket ledde till dödandet av landets högste ledare, ayatolla Ali Khamenei.

Attacken markerade en dramatisk eskalation i de långvariga spänningarna mellan Iran och de båda länderna, och sände chockvågor genom hela Mellanöstern och internationella finansmarknader. Reaktionen från Iran var snabb och kraftfull; landet svarade med att avfyra en salva av robotmissiler mot Israel, en handling som ytterligare förvärrade situationen och väckte globala oro för en bredare konflikt. Trots att båda parter initially framstod vilja till förhandlingar, har de fortsatta attacksatsningarna och de motsättningsfyllda rhetoriken gjort förtroendebyllorna svåra att återuppbygga.

I de påföljande dagarna har fokus flyttat mot förhandlingar om ett potentiellt fredsavtal mellan USA och Iran, där återöppnandet av den strategiska Hormuzsundet står som en avgörande knäckfråga. Sundet, som är en av världens viktigaste oljehamnar, stängdes av iranska styrkor som en direkt respons till attacken. Blockaden har fått omfattande ekonomiska konsekvenser och orsakat kraftiga prishöjningar på olje- och gasmarknader världen över. Pakistanhar nu





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