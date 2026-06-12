Världen väntar på fredsavtal mellan USA och Iran efter dödandet av Khamenei och blockad av Hormuzsundet

Efter att USA och Israel dödade Irans högste ledare ayatollah Khamenei den 28 februari 2026 och Iran svarade med motattacker, har det efter två månader av vapenvila inträtt en förhandlingsfas. Ett utkast till avtal mellan USA och Iran innefattar hävande av sanktioner, tillbakadragande av styrkor och öppning av Hormuzsundet. President Donald Trump säger att avtalet är nära och att kriget är avslutat, men iranska källor förnekar att något avtal har godkänts. Iran har också stoppat ett tankfartyg vid Hormuzsundet och hotat till attack mot Elon Musks företag i regionen. Konflikten har lett till tusentals dödsfall i Libanon från israeliska attacker.

Den 28 februari 2026 genomförde USA och Israel en attack mot Iran som resulterade i dödandet av landets högste ledare, ayatollah Khamenei . Iran svarade genast med motattacker, inklusive mot Israel .

Efter två månader med vapenvila väntar nu världen på ett eventuellt fredsavtal mellan USA och Iran, där blockaden av Hormuzsundet är ett centralt villkor. Under tiden har flera dramatiska händelser inträffat, som när en iransk robot lyckades slå ner i Syrien den 8 juni efter att ha skjutits ned av israeliskt luftförsvar.

Enligt Reuters, som hänvisar till Irans regimkontrollerade nyhetsbyrån Mehr, finns det ett utkast till avtal som inbegriper att USA ska häva sanktioner, dra tillbaka sina styrkor och öppna Hormuzsundet. USA:s president Donald Trump har flera gånger påstått att ett avtal är nära,inklusive på ett väljarmöte där han hävdade att USA hade avslutat kriget med Iran. Men enligt Mehr återstår finala förhandlingar kring Irans kärnenergiprogram och ekonomiska frågor, medan missilprogrammet ska utelämnas.

Trump har också sagt att alla i Iran har godkänt avtalet, men den iranska nyhetsbyrån Fars säger att Iran inte har godkänt något utkast. Under tiden har Iran stoppat ett tankfartyg som försökte ta sig igenom Hormuzsundet, och det rapporteras om explosioner vid kusten. Trump har också varnat för att USA kan attackera Iran väldigt hårt och i framtiden ta fullständig kontroll över Irans oljeinfrastruktur.

Dessutom har Iran hotat att betrakta Elon Musks företag som militära mål på grund av användning av deras infrastruktur av amerikanska och israeliska styrkor. Samtidigt har konflikten skördat många liv i regionen: minst 3711 personer har dödats och 11 483 skadats i israeliska attacker mot Libanon sedan början av mars. Läget är alltså komplex och osäkert, med motstridande uttalanden från båda sidor och fortsatt spänning i regionen





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