Engelsk fotboll fokuserar på Harry Kanes VM‑mål och Tuchels taktiska utmaningar, medan Manchester United överväger Karl Darlow. Transfernaden kring Emiliano Martínez och Oumar Solet fortsätter, Juventus jagar Alexander Sørloth. Spanska landslagets VM‑startelva diskuteras och en unik 4D‑upplevelse öppnas i London för fans.

Det har nu gått sex decennier sedan Englands herrlandslag tog hem sin första VM-titel, och återigen rycker stjärnan Harry Kane i förgrunden när nationen siktar på en ny triumf i Qatar.

Tränaren Thomas Tuchel står dock inför ett antal taktiska och managermässiga dilemman. I kvällens kvalmatch mot Costa Rica får vi möjlighet att se om de öppna frågetecknen kring mittfältarna Morgan Rogers och Jude Bellingham kan lösas, samtidigt som angriparna Anthony Gordon och Marcus Rashford väntar på klara besked om sina roller i startelvan.

Samtidigt har Manchester United börjat rycka i sina led och rapporteras överväga en flytt för Leeds‑målvakten Karl Darlow, som på 35 år kan bli en pålitlig reserv till den nuvarande förstamålvakten Senne Lammens. Det är en del av klubbens bredare strategi att stärka målvaktspositionen inför den kommande säsongen. Transfermarknaden är lika intensiv på andra fronter.

TalkSport har avslöjat att den argentinske landslagsmålvakten Emiliano Martínez, för närvarande i Aston Villa, lockas av ett treårskontrakt i Ipswich efter att Juventus har satt ett frågetecken på hans värde. Enligt uppgift vill klubben ha åtminstone 15 miljoner euro för den 33‑årige veteranen, medan Juventus kanske är villiga att förhandla om ett lägre pris. I Frankrike samlas intresset kring den 26‑årige backen Oumar Solet, där Inter har lagt ett bud på 20 miljoner euro mot Udines krav på 25 miljoner.

Samtidigt försöker Juventus pressa ner priset på den norska anfallaren Alexander Sørloth, som för närvarande spelar för Atlético Madrid. Klubben har redan en klausul på 500 miljoner euro, men med hjälp av Real Madrids president Florentino Pérez har spekulationerna om ett potentiellt flyttslopp återuppstått, vilket har lett till åsiktsutbyten på sociala medier.

I spanandet på den spanska ligan har Media Sport rapporterat att förbundskapten Luis de la Fuente har sammanställt en idealisk VM‑startelva med ungdomarna Unai Simón i mål, en defensiv rad med Llorente, Cubarsí, Laporte och Cucurella, samt mittfältet Fabían, Rodri och Pedri. På offensiv sida föreslås Lamine Yamal och Nico Williams, men båda missar premieringen mot Kap Verde och ersätts av Ferran Torres och Álex Baena, vilket speglar den situation som även observerades i gårdagens match mot Peru.

Samtidigt har franska medier lagt fokus på Ousmane Dembélé som fick lägsta betyg (4/10) i Frankrikes senaste match mot Nordirland, något som har väckt frågor om hans framtida roll i landslaget. På klubbnivå har Crystal Palace enligt rapporter spenderat tre miljoner euro på en ny förstärkning, med ytterligare två miljoner i bonusar, medan den tidigare Lens‑tränaren Olivier Pantaloni nämns som en möjlig kandidat att leda den ligaförändrade Lier‑sidan.

Till den internationella arenan har den mexikanska truppen för den kommande matchen mot Sydafrika offentliggjort en startuppställning med Raúl Rangel i målet och en offensiv linje bestående av Raúl Jiménez och Julián Quiñones. Israel Reyes har särskilt hyllats som en överraskningsfaktor på högerbacken. I andra nyheter har den 16‑årige talangen från Hertha Berlin uttryckt en tydlig önskan att stanna i Tyskland, med intresse från både Bayer Leverkusen och RB Leipzig.

Dessutom har en speciell 4D‑upplevelse öppnat i London där fans kan njuta av VM‑matcher i en lokal som rymmer 1 000 personer med doft av nyslaget gräs, pyroteknik och cheerleaders, vilket ger en helt ny dimension till hur supporters kan uppleva fotbollen. Allt detta sker samtidigt som fotbolls‑världen står inför en kritisk tid med frågor kring ledarskap, taktik och klubbstrategier. Tränare som Koeman har öppet kritiserat nuvarande system och föreslagit förändringar för att undvika ett tidigt utslag i gruppspelet.

Som alltid är kombinationen av fysisk förberedelse och mental skärpa den avgörande faktorn för att nå framgång, och det återstår att se vilka av de många planerade förändringarna som faktiskt kommer att ge resultat på den stora scenen





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Fotboll Transfermarknad VM‑2022 Engelskt Landslag 4D‑Upplevelse

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