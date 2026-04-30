Världens nyheter: Rattfylleri, flyglarm, morddomar och prisökningar

En sammanfattning av de senaste nyheterna från världen och Sverige, inklusive en artists åtal för rattfylleri, flyglarm i Iran, en svensk mördares dom i Belgien, Trumps truppförflyttningar, brottslighet i Sverige och prisökningar på flygbiljetter.

En rad händelser har rapporterats runt om i världen och i Sverige. I Los Angeles åtalas en artist för rattfylleri efter en timlång polisjakt i början av mars.

Hon greps efter att ha setts svaja mellan filerna på motorvägen. Tidigare har hon åtalats för en smitningsolycka 2007, men åtalet lades ner efter att hon ersatt skadorna. Samtidigt rapporteras om flyglarm över Teheran, Iran, där luftvärnet är aktivt. Det är oklart om ljuden beror på försvarstester eller åtgärder mot drönare.

I Belgien har Makaveli Lindén, en svensk mördare, dömts till livstids fängelse för ett mord han begick där efter att ha flytt från Norge, där han tidigare dömts till rättspsykiatrisk vård för ett annat mord. Den belgiska domen skiljer sig markant från den norska, då han inte bedöms vara psykiskt sjuk. I USA överväger president Trump att flytta amerikanska trupper från Tyskland, Spanien och Italien, med kritik mot ländernas bristande stöd.

I Sverige har polisen utryckt till ett grovt brott i Norrköping, där en person skadats i en skottlossning. Flera stölder mot äldre har också inträffat i Skåne, vilket väcker oro för organiserad brottslighet. SAS höjer biljettpriserna med tio procent på grund av fördubblade flygbränslepriser. Tragiskt nog har en man hittats död i Göta älv i Lilla Edet, och Sellton AB återkallar pistagenötter på grund av risk för salmonella och mögelgift





