Världens och Sveriges senaste händelser: Från musikaliska återföreningar till transportutmaningar och ekonomiska kriser

En omfattande genomgång av dagens viktigaste nyheter, inklusive Oasis återkomst, nya tågförbindelser i Skandinavien och ekonomiska rapporter från USA.

Bröderna Liam och Noel Gallagher har äntligen beslutat sig för att lägga sina gamla oförrätter bakom sig, åtminstone inför kamerorna. För första gången på hela 25 år kommer de att medverka i en gemensam intervju som är en central del av en ny dokumentärfilm om det legendariska brittiska bandet Oasis .

Denna film kommer att ge en djupgående inblick i bandets enorma återföreningsturné som ägde rum under fjolåret, en händelse som skickade chockvågor av glädje genom musikvärlden. Dokumentären planeras att få en begränsad premiär på bio den 11 september, för att därefter bli tillgänglig för en bredare publik via streamingtjänsten Disney+ senare under året. Det är dock fortfarande ovisst om filmen kommer att visas på svenska biografer.

Relationen mellan bröderna har under decennier varit känd för att vara extremt ansträngd och präglad av öppna konflikter, vilket i slutändan ledde till att Oasis splittrades år 2009. Trots att deras comeback i fjol blev en enorm succé med utsålda arenor över hela världen, valde bröderna att undvika gemensamma medieframträdanden ända fram till detta projekt. Inom transportsektorn sker nu stora förändringar som kommer att påverka resandet i norra Europa avsevärt.

Det norska transportbolaget Vy har meddelat att man om två år kommer att starta direkta tågförbindelser mellan Oslo och Berlin. Denna rutt är särskilt intressant för svenska resenärer då tåget kommer att stanna i städer som Trollhättan, Göteborg, Halmstad, Helsingborg, Lund och Malmö. Detta markerar den första direktförbindelsen mellan Norge och Danmark på mer än två decennier och är det första planerade direkttåget från Göteborg till den tyska huvudstaden.

Enligt Vys koncernchef Gro Bakstad är målet med samarbetet med DSB och DB att knyta Skandinavien närmare resten av Europa, vilket i förlängningen kan öppna dörrarna för fler direkttåg till europeiska storstäder. Man planerar med två dagliga avgångar året runt, och rutten kommer att vara en av Europas längsta med en total restid på mellan 14 och 15 timmar.

Samtidigt finns det utmaningar i regionen, då den planerade motorvägen i en sänktunnel mellan Danmark och Tyskland har försenats med tre år. Även järnvägsspåren dröjer ytterligare minst två år. Trafikverkets chef menar att detta ger Sverige mer tid att förbereda sig, samtidigt som det finns ett intresse av att använda danska betongfabriker för att bygga egna broar och tunnlar mer effektivt. På hemmaplan har flera oroande händelser rapporterats under det senaste dygnet.

I Tärnsjö utanför Uppsala larmades polisen under natten mot lördagen till en rastplats där en person hade skadats. Enligt polisen hade ett tumult uppstått mellan två män i 30- och 35-årsåldern. Den yngre mannen fördes med ambulans till sjukhus, medan den äldre mannen grep och nu misstänks för försök till mord.

Polisen har spärrat av området och ett fordon återfinns inom avspärrningarna, men man har ännu inte kunnat fastställa om det funnits något skjutvapen inblandat eller vad den exakta relationen mellan männen är. I västra Ulricehamn inträffade en annan dramatisk händelse när en villa utbröt i brand tidigt på morgonen. Räddningstjänstens rökdykare lyckades med heroiska insatser ta ut en person ur det brinnande huset, men skadeläget för den drabbade är i nuläget okänt.

Internationellt sett fortsätter den ekonomiska och politiska instabiliteten att skapa rubriker. EU-kommissionen har nyligen klargjort att höjda bränslepriser inte ska betraktas som force majeure. Detta innebär att flygbolag fortfarande är skyldiga att ge ersättning till resenärer om flyg ställs in på grund av stigande kostnader för flygbränsle. Trots att den globala flygtrafiken minskade med två miljoner säten under maj månad på grund av dessa priser, betonar transportkommissionär Apostolos Tzitzikostas att de nuvarande reglerna är tillräckliga.

Samtidigt kämpar Donald Trumps mediebolag, Trump Media & Technology Group, med stora ekonomiska förluster. Moderbolaget till Truth Social redovisar en nettoförlust på över 400 miljoner dollar för det första kvartalet, vilket främst beror på att kryptovalutakurserna har fallit kraftigt. Bolaget omsatte endast omkring 900 000 dollar under perioden, vilket står i stark kontrast till dess börsvärdering på över två miljarder dollar.

Slutligen rapporterar USA:s militär att två personer har dödats i en attack mot en båt som anklagas för drogsmuggling i östra Stilla havet. Detta är en del av en serie attacker som startade i september och som hittills krävt nästan 190 liv, även om USA inte har presenterat konkreta bevis för droghandeln





